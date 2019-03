Haas underspiller: Vent nu til Melbourne

MONTMELÓ (Ekstra Bladet): Gennem begge testuger har Haas-teamet udstrålet en underspillet selvsikkerhed. Trods for meget tid i garagen og ingen enkeltstående iøjnefaldende omgangstider har de hele tiden sagt, at bilen var god.

En enkelt hæderlig kvalifikationsomgang fra franskmanden understregede, at teamet ikke er bagefter midterholdene. Og så blev der talt i krogene om farten på den løbssimulation, Kevin Magnussen kørte om eftermiddagen.

Alle teams siger, at de har en god bil. Hos Haas er der bare faldet nogle sidebemærkninger gennem ugerne i Spanien, som var unødvendige, hvis de i kulissen var urolige.

- Vi laver vores eget arbejde og fokuserer på os selv. Der er ingen pointe i at være verdensmestre i vintertest. Kvalifikationen i Melbourne vil fortælle os, hvad vi kan. Vi har en ide, men vi fokuserer på at få bilen rigtig, sagde Romain Grosjean, da han var til rådighed for pressen sidste gang før sæsonstarten.

- Udgangspunktet er rigtig godt. Vi har ikke fokuseret ret meget på omgangtider. Melbourne kommer, og så sætter vi det hele sammen til kvalifikationen.

Vent nu at se, hvad der sker i Melbourne. Ingen gider vinde VM i test, sagde Romain Grosjean flere gange i Barcelona. Foto: Jan Sommer

- Følelsen er god, ligesom den var sidste år. Måske endda bedre, hvilket er godt. Vi ser rigtig meget frem til sæsonens første løb, siger franskmanden.

Kevin Magnussen var knap så snaksom, men til gengæld ivrig efter køre med noget på spil. Styrkeforholdet holdene imellem ved sæsonstart afstår han fra at gætte på.

- Jeg har ingen idé om det, og det tror jeg ikke, at nogen har. Vi er glade for følelsen i bilen og ser frem til at komme i gang med at køre racerløb, siger danskeren.

Tæt på Kevins F1-test i Barcelona 2019

--------- SPLIT ELEMENT ---------

TESTVINDERE

Ferrari så meget stærke ud under test. Foto: Jan Sommer

Ferrari: Med det enorme forventningspres hjemmefra dominerer Ferrari ofte til test, men ligesom sidste år ser det ud til, at de igen har den bedste bil fra sæsonstart. Også selv om Hamilton var tre tusindedele fra den sidste dag. Der er bred enighed om i paddocken, at italienerne har sat barren højest.

Honda: Japanerne bevægede sig i den rigtige retning med udviklingen sidste år, men kæmpede stadig med driftsikkerheden. Den har til gengæld været imponerende i de forgange to uger, hvor hverken Toro Rosso eller Red Bull har haft problemer med Honda-motoren.

McLaren: McLaren var særligt i anden testuge et forvandlet team. Begge kørere skabte overskrifter med hurtige tider. At de så også hænger sammen med mængden af brændstof er en anden historie. Men de ser ud til at have taget et klart skridt frem i forhold til deres skrækkelige 2018.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

TESTTABERE

Alain Prost og resten af Renault-ledelsen må affinde sig med stadig at være en del af midterfeltet. Trods status som fabriksteam. Foto: Jan Sommer

Williams: Reelt er de den eneste taber. Efter fadæsen med den forsinkede racer nåede Robert Kubica og George Russell at få kørt en masse omgange i anden testuge. Men der er rod i kulissen med den tekniske chef Paddy Lowe, og bilen ser hverken fantastisk eller hurtig ud på banen.

Haas: Når driftsikkerheden har været så suveræn i hele pitlane, havner danskerens favoritteam her. Intet team har været plaget mere af børnesygdomme. Isoleret set har der været tale om børnesygdomme, som samtlige nye biler døjer med. Summen bekymrer dog.

Renault: De har scoret den populære Daniel Ricciardo og skal nok ende som firere igen. Men de gjorde ikke meget væsen af sig under test. Og det er skuffende, at de som fabrikshold med enorme investeringer kun er godt midterhold, som stadig lader til at være langt fra top-tre.

Skjult Kevin-overraskelse: Uvirkelig hurtig

Se også: Afslører sin vægt: Kevin mere pumpet end nogensinde

Se også: Holder sig til: Pensionerede Alonso skal teste for McLaren