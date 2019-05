Haas venter med Ferrari-nyhed

BARCELONA (Ekstra Bladet): I jagten på Mercedes har Ferrari besluttet at fremskynde sine planer, så teamet allerede til Spaniens Grand Prix introducerer sæsonen anden motorenhed, som oprindeligt først skulle i brug om to løb i Canada.

Hverken Alfa Romeo eller Haas får dog glæde af den nye og bedre specifikation denne weekend.

- Jeg har kun læst, hvad deres planer er. Som det ser ud lige nu, sætter vi den i bilerne enten i Monaco eller Canada, fortæller teamchef Günther Steiner til Ekstra Bladet.

Som kundeteam følger Haas (og Alfa Romeo) Ferraris plan. Foto: Jan Sommer

I 2018-sæsonen introducerede Ferraris kundeteams i Monaco den anden af sæsonens tre tilladte enheder, mens fabriksholdet ventede endnu et løb til powerbanen i Montréal.

- Sidste år var det omvendt, og alle spurgte, hvorfor gør I det? Vi gør det på samme tid som i fjor, for logistisk er det udfordrende for dem. De spørger, om vi er okay med det, men det er vi. I sidste ende styrer de vores motorer, og hvor mange kilometer de har kørt, så der er ingen grund til, at vi blander os i det, siger Steiner.

Endnu er det ikke besluttet, hvorvidt Alfa Romeo og Haas får den nye specifikation om 14 dage i Monaco eller om en måned i Canada.

Normalt introducerer man nye motorer, hvor der er allermest brug for motorkraft og ikke til et langsomt race som i Monacos gader.

- Der er plusser og minusser. Det gode ved at bruge den i løbet i Monaco er, at så ved du, hvad den kan i Montreal, hvor du har mere brug for motorkraft på grund af langsiderne.

Sebastian Vettel (midten) og Charles Leclerc får glæde af en ny Ferrari-motor denne weekend. Foto: Jan Sommer

- Det vigtigste for mig er, at der er styr på kilometertallet, og det styrer Ferrari for os, konstaterer Steiner.

Ferrari har i hybridæraen været lige så driftsikker som Mercedes. Hverken Kevin Magnussen eller Romain Grosjean har i de seneste år modtaget gridstraffe grundet motoren - i modsætning til rivalerne med Renault eller Honda-hestekræfter.

