Haas venter tålmodigt: - Stor beslutning

Bolden befinder sig på Robert Kubicas banehalvdel for at bruge teamchef Günther Steiners ord. Den snart 35-årige polak har et stående jobtilbud til 2020 fra Haas, som ønsker hans hjælp til at udvikle sin simulator.

En opgave, han har stor erfaring med, og som Mercedes nød godt af tilbage i 2013, da tyskerne var ved at finjustere sin sølvgrå vindermaskine.

- Der har ikke været nogen udvikling i de seneste uger, men jeg håber at have nyheder om en uges tid, sagde Günther Steiner på sit pressemøde før Brasiliens Grand Prix.

Haas-bossen tilføjer, at der er forskel på håb og forventning om et svar …

- Robert skal beslutte, hvad han vil, og vi venter tålmodigt. Det er, hvad det er. Det er en stor beslutning for ham, og jeg respekterer, at han tager sin tid.

Der er grænser for, hvor længe Haas kan vente på polakkens beslutning, for simulator-projektet er vigtigt for teamet før en sæson, hvor test er yderligere begrænset, end det var i forvejen.

Artiklen fortsætter under billederne ...

Kørerne udvalgt til torsdagens FIA-pressekonference hilser pænt på hinanden. Foto: NELSON ALMEIDA/AFP/Ritzau Scanpix

Robert Kubica - og det polske olieselskab, som sponsorerer ham - er ved at færdiggøre planerne for 2020. Foto: NELSON ALMEIDA/AFP/Ritzau Scanpix

Se også: Jason Watt: Jeg forstår ikke Haas

Tæt på Haas-rolle

Se også: Her vandt Kevin to gange i 2019

Selv siger Robert Kubica, at selv om tiden løber, er han overbevist om, at der er noget godt på vej.

- Hver uge sker der noget, positivt og negativt, men det bevæger sig fremad, siger han.

- For mig er racing noget, som jeg ser frem til og arbejder hen mod, men formentlig i kombination med et andet program.

Den snart tidligere Williams-kører har flere gange understreget, at han ikke ønsker kun at sidde i et mørkt rum og køre avancerede computerspil ...

HER KAN DU BLIVE KLOGERE PÅ, hvorfor Günther Steiner er så varm på ideen om at tilknytte Robert Kubica til Haas.