Hak i selvtilliden: Kevin med halen mellem benene

En tredjedel af Formel 1-sæsonen er overstået og i weekenden køres grandprix nummer otte, når Frankrig lægger asfalt til en god gang racerløb.

Hos amerikanske ESPN rangerer de før hvert eneste løb hver eneste kører i en såkaldt Power Ranking. De tager ikke højde for bilernes styrke eller, men fokuserer udelukkende på, hvilke kørere der er hotte for tiden.

Og Kevin Magnussen har mistet en del placeringer og er røget fra en tredjeplads senest og er nu helt nede som nummer 15 på listen.

- Det er tydeligt, at Magnussen kommer til Frankrig med et hak i selvtilliden og halen mellem benene, lyder det i vurderingen.

- Jeg sagde sidste gang, at hans selvtillid måtte være skyhøj, men okay det er fair at sige, at den må have fået et betydeligt hug efter det store crash i kvalifikationen i Canada.

- Han havde så stærk en start på sæsonen, at man næsten kunne tilgive den ene fejl, men det endte ikke her, da K-Mag kritiserede den ombyggede bil kun for at blive sat på plads offentligt af teamboss Gunther Steiner.

- Det er, hvad man kalder at have en 'shocker', som ESPN skriver det og hentyder til slang for at have haft en rigtig skidt præstation.

Kevin Magnussen under løbet i Canada. Foto: Ritzau Scanpix/Dan Istitene

Team-kammeraten Romain Grosjean vurderes mere hot end danskeren og er rykket fra nummer 14 til nummer 11.

- Hvor mange stiger er Grosjean gået under i sin tid? Han er jo seriøst uheldig, lyder det.

- På papiret har hans teamkammerat Kevin Magnussen haft en mere imponerende sæson til dato, men det hele kan være på vej til at vende her, hvor franskmanden ankommer til sin hjemmebane.

- Resultaterne har ikke helt været der, men Grosjean har set langt bedre ud på det seneste og er bestemt den Haas-kører, der lige nu står godt hos team-boss Gunther Steiner, lyder det.

Lewis Hamilton, Max Verstappen, Sebastian Vettel og Daniel Ricciardo topper listen som nummer 1, 2, 3 og 4, mens Magnussen kun har Lance Stroll, Kimi Raikkonen, Pierre Gasly, Antonio Giovinazzi og Robert Kubica under sig.

