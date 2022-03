Hamilton: Det var bare ikke godt

Det gik slet ikke, som Lewis Hamilton havde håbet i Saudi-Arabien.

Verdensmesterens kiksede kvalifikation, hvor han røg allerede i Q1, blev fulgt op af en tiendeplads, efter han en overgang havde været oppe som sekser.

Alt i alt svært skuffende for briten.

Især fordi tingene gik skævt, da han ville i pit og skifte dæk, da Nicolas Latifi var crashet.

For både Fernando Alonso og Daniel Ricciardo holdt i vejen i pitten. Der var ganske enkelt ikke plads til Hamilton. Derfor missede han et oplagt dækskifte fra sine hårde dæk.

- Jeg følte, at jeg gjorde alt, der var mig muligt. Jeg ved ikke, om det samme kan siges om os som hold, sagde han til Sky Sports efterfølgende.

- Det var en vanskelig situation. Jeg så Alonso sagtne farten, der var dobbelt gult flag, så jeg forsøgte ikke at overhale ham, Daniel (Ricciardo, red.) var fanget i pitlane, så jeg vidste ikke, om jeg kunne køre ind. Det var bare ikke godt.

Team-chef Toto Wolff var heller ikke i det bedste humør efterfølgende:

- Vi sagde til ham, at han skulle pitte, men der var dobbelt gult med én bil nede i fart, og en anden i pit, så det var alt i alt en forvirrende situation.

- Vi må tale sammen. Det er svært skuffende, men i det mindste fik jeg da et point, kom det fra hovedpersonen.

Lewis Hamilton lå og jagtede Kevin Magnussen til sidst, men danskeren formåede at holde ham bag sig, hvilket Kevin siden fortalte til Ekstra Bladet var en uvant situation. Det kan du læse mere om her

- Jeg kunne ikke følge med Haas-raceren til sidst. Den fart de har...de kom stærkt tilbage, da jeg overhalede Magnussen tidligere i løbet. Vi har et stort stykke arbejde foran os, men jeg ved, jeg har et godt team. Nu må vi koncentrere os og forsøge at forbedre os, sagde Hamilton.

Han ligger nummer fem i det samlede regnskab efter sæsonens første to løb, efter han i Bahrain blev treer. Med 16 point er der 29 op til Charles Leclerc, der fører.