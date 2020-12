Hamilton dømt ude: Testet positiv for coronavirus

Lewis Hamilton (Mercedes) er testet positiv for coronavirus og misser søndagens Formel 1-grandprix i Bahrain.

Det oplyser Formel 1 på Twitter tirsdag morgen.

Lewis Hamilton fører VM-stillingen suverænt, og englænderen er allerede sikker på at blive verdensmester.

Mercedes meddeler, at Lewis Hamilton testede negativ tre gange i den forløbne uge - senest søndag. Mandag morgen efter sin sejr vågnede han med milde symptomer og fik samtidigt at vide, at han før ankomsten til Bahrain havde været i kontakt med en smittet.

Efterfølgende fik han to test, som begge viste sig positive.

Han isolerer sig nu ud fra de gældende covid-19-protokoller.

Lewis Hamilton har ellers i denne sæson gjort alt for at undgå smitte. I størstedelen af tiden har han isoleret sig med sin hund og boet i autocampere, når han var ude til løb.

Tredjekører Stoffel Vandoorne rejser til Bahrain senere onsdag, når han har færdiggjort sin Formel E-test i Valencia, men Mercedes vil endnu ikke bekræfte, hvorvidt han afløser verdensmesteren.

Nico Hülkenberg lurer i kulissen, ligesom Williams’ George Russell også er på Mercedes-kontrakt.

