Hamilton i ny sejr: Vild afslutning i vente

Max Verstappen skal for alvor til at kigge sig over skulderen, hvis han ikke allerede gør det.

Søndag måtte Red Bull-hollænderen se Lewis Hamilton komme endnu tættere på i VM-stillingen, da briten i sin Mercedes vandt Qatars Formel 1-grandprix i sikker stil.

Verstappen blev nummer to og har fra førstepladsen nu blot otte point ned til Hamilton.

Der resterer kun to løb i sæsonen, der har budt på mere spænding i toppen, end der længe har været i motorsportens kongeklasse. Lewis Hamilton har i flere år været overlegen og har taget de seneste fire VM-titler.

Lewis Hamilton jagter sin femte VM-titel i træk og den ottende i alt. Foto: Darko Bandic/Ritzau Scanpix

Søndag havde Hamilton fra start gode muligheder for at mindske Verstappens VM-forspring.

En straf for ikke at overholde advarselsflag lørdag sendte således hollænderen fem pladser tilbage på startgridden, så han startede i syvende position.

Hamilton startede forrest og stak hurtigt af, mens Verstappen efter et par omgange havde fået sig manøvreret op på andenpladsen. Så kunne jagten på briten i front begynde for Red Bull-køreren.

Men det blev aldrig rigtigt spændende på Losail International Circuit, der for første og eneste gang lagde asfalt til Qatars grandprix, som ikke er en del af Formel 1-kalenderen næste år, men som fra 2023 - på en ny bane - bliver fast inventar.

Hamilton holdt snuden i sporet, og Verstappen nåede aldrig tæt nok på til for alvor at presse briten.

Fernando Alonso endte i sin Alpine-racer som nummer tre og tog dermed sin første podieplacering siden 2014.

Spændingen om VM-trofæet er altså forøget, inden det hele skal afgøres i starten af december i Saudi-Arabien og Abu Dhabi.

Sæsonens næstsidste løb køres på Jeddah Corniche Circuit i Jeddah i Saudi-Arabien. Grandprixet bliver det første i landet nogensinde.

Derefter slutter sæsonen på Yas Marina Circuit i Abu Dhabi, hvor Formel 1-feltet har kørt siden 2009.