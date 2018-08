Hamilton leverer elegant sviner til forkælet kollega

Der er noget galt med Formel 1, når Lance Stroll ender hos Force India i stedet for Esteban Ocon, siger Lewis Hamilton - mellem linjerne ganske vist

SPA (Ekstra Bladet): Med en racer, som traditionelt leverer både på Spa og i regnvejr, stod Force India for lørdagens sensation ved at sætte sig på anden startrække til søndagens grandprix.

Esteban Ocon starter som treer foran teamkammeraten Sergio Perez, men franskmanden er i den bizarre situation, at Belgiens Grand Prix kan være et af hans sidste løb for teamet.

Milliardæren Lawrence Stroll har købt Force India, som under et det nye navn Racing Point Force India F1 Team i princippet debuterer denne weekend.

Og der spekuleres allerede i, at hans søn Lance skifter fra Williams så hurtigt, som kontrakten kan tillade det.

På bekostning af Esteban Ocon.

Hvilket er en sørgelig udvikling, når talent ikke kan slå en forkælet rigmandssøn.

Det mener i hvert fald den firedobbelte verdensmester Lewis Hamilton, som storroste franskmanden efter tidtagningen.

- Jeg har altid støttet Esteban. Jeg synes, den måde han opfører sig og leverer på banen er exceptionel. Uheldigvis er vi et mærkeligt sted i Formel 1, hvor nogle teams i stedet for en ny talentfuld knægt tager, hvem end der har pengene.

- Hvilket betyder, at strukturen i sporten formentlig er forkert, og hvordan pengene fordeles.

- Jeg har ikke læst, hvem der har skrevet under, og hvor der er ledige sæder, men han bør være i en superbil, fordi han er en af de bedste kørere her, så jeg håber, der er muligheder for ham, siger Hamilton.

Lewis Hamilton roser Esteban Ocons evner. Foto: AP

Mercedes håndterer Esteban Ocons karriere, og han står på lur til en forfremmelse, hvis ikke Valtteri Bottas leverer tilfredsstillende i 2019.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger forsøger teamchef Toto Wolff at få ham til McLaren, efter en forhåndsaftale med Renault kiksede, da Daniel Ricciardo pludselig sagde ja til et skifte.

... men Hamilton har ikke meget til overs for Lance Stroll. Foto: imago sport/All Over Press

