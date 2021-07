Hamilton må æde sine ord

DEN REGERENDE VERDENSMESTER føler virkelig presset i disse tider og i en sådan grad, at han må æde sine egne ord og ryge tilbage på skolebænken.

Englænderen udtalte i et interview så sent som tilbage i maj måned, at han ikke som alle sine konkurrenter benytter sig af træning i simulatoren hjemme på holdets hovedkontor. Det millioner af kroner dyre simulatorgrej hjemme på Mercedes-fabrikken i Brackley har derfor yderst sjældent haft besøg af teamets stjernekører. Han mente nemlig, at han sagtens har kunne nøjes med træningerne til at køre sig ind på banen, og det setup på bilen han måtte ønske.

Jeg synes, den holdning var en anelse arrogant, og faktisk ret gammeldags.

NU OM DAGE er hele den yngre generation af stortalenter som Max Verstappen, Lando Norris, George Russell, og Charles Leclerc faktisk superaktive på den front. De bruger timer og atter timer med bagdelen i teamets simulator, og det hjælper både teamet og dem selv.

Også online hvor de kører masser af 'for sjov sim-race', som alle kan deltage i, finder man de ovennævnte kørere. Og det er altså ikke alt sammen bare for hyggens skyld, det skærper sanser og reaktionen og evnen til at kører stabilt uden fejl.

Min egen søn kører meget sim-race, og mandag efter grandprixet i sidste uge, stødte han på Lando Norris online, og fik kørt race imod ham. De bedste onlineracerkørere er faktisk tit dem, som også er skrappe i bil i den virkelige verden, og det er ingen tilfældighed. Max Verstappen tilhører faktisk også verdenseliten i simrace.

ALLE F1-TEAMS har simulatorer i millionklassen. Grejet er så avanceret, at man kan indtaste ændringer på bilen, som man overvejer at foretage i virkeligheden, og selv i simulatoren kan man se, om ændringen er til det bedre.

Derfor er der også ansat deciderede testkørere til at være på arbejde i simulatoren på selve løbsweekenden. Så mens Lewis Hamilton holder pause mellem træningerne fredag og lørdag, sidder der en testkører hjemme på fabrikken og afprøver ændringer på bilen, som forhåbentligt vil gøre den hurtigere, næste gang den skal på banen.

Så faktisk så mener jeg ærligt, at Hamilton i kraft af, at han har haft den hurtigste bil i feltet og trods alt stadig er en af de bedste i verden til at styre den rundt, har været for blind, over for den udvikling computersimulation er gennemgået.

Når man kører hos Mercedes, som nok er det team i feltet, som er bedst på simulator-området, så har det ikke været nødvendigt for Hamilton selv at deltage i hvad han indtil i sidste uge har ment var overflødigt.

Foto: Andrej Isakovic/Ritzau Scanpix

FAKTUM ER, at Sir Lewis i denne uge har måtte stige på privatjetten og flyve tilbage til Mercedes' hovedkvarter for at sætte sig i simulatoren i forsøget på at indhente Red Bull og Verstappens forspring. Det stod jo klart for alle, at Mercedes sidste søndag modtog den største afklapsning i mange år, og nok den allerstørste i hele hybrid-æraen.

Så oven på de dystre tegn på endnu en weekend med udsigten til Max Verstappens bagvinge, så har verdensmesteren selv måtte trække i træningstøjet og deltage i den kedelige del af at være Formel 1-kører. Men ærlig talt synes jeg, at Hamilton har været lidt for privilegeret i form af at have et team i ryggen, som har sørget for, at bilen var hurtig nok til at vinde, bare så længe han kunne slå teamkammeraten.

DE TIDER ER forbi nu, og mon ikke det blot er på sin plads, at man deltager lidt i det 'kedelige' simulator-arbejde, når man scorer en årsløn på, hvad der svarer til ca. 250 millioner kroner.

Jeg synes også, det er en fin måde at vise holdånd på i stedet for bare at fyre samme smøre af, når man har vundet. Vi har jo i evige tider måtte høre Hamilton i hans vinder-interviews takke alle de hårdt arbejdende medarbejdere hjemme på fabrikken.

Nu er han for alvor selv en af dem.

Østrig: Red Bull Ring

Denne uge køres der i forhold til i sidste uge på et nummer blødere dæktyper på Pirellis compound-skala. Det gør, at der let kan blive tale om en to-stopper, især for midterfeltet som bliver nødt til at køre kval på det blødeste af slagsen.

En af banerne, hvor feltet set på omgangstiderne ofte er ret tæt, så hver en tusindedel tæller. Løbet for en uge siden blev en anelse statisk og kedeligt, men mon ikke der bliver taget flere chancer denne gang.