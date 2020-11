Hamilton overraskede: Karrierestop på bordet

Lewis Hamilton overraskede efter sejren på Imola med en bemærkning om, at det ikke var sikkert, at han fortsatte i 2021

Mercedes kunne fejre sit syvende konstruktørmesterskab i træk efter Lewis Hamiltons sejr på Imola.

Triumfen var samtidigt teamets 100. sejr i Formel 1’s hybrid-æra, og Toto Wolffs 100. sejr som teamchef.

Men den succesfulde boss pønser på en anden rolle til næste år for at kunne tilbringe mere tid derhjemme. Faktisk sagde han til Sky efter løbet, at han allerede har øje på sin afløser.

Hvad konsekvenserne af at skulle undvære Toto Wolff ville være, afstedkom et overraskende svar fra Lewis Hamilton.

- Jeg ved ikke engang, om jeg er her næste år, så det er ikke rigtig en bekymring, sagde Lewis Hamilton.

- Toto og jeg har mange dybe samtaler, så jeg ved, hvor han er mentalt.

På det opfølgende spørgsmål understreger Hamilton, at der er grænser for, hvor længe han fortsætter.

- Jeg vil gerne være her næste år, men der ingen garanti for det. Der er meget andet i livet, som jeg finder spændende, siger han.

Mercedes sikrede sin syvende konstruktør-titel i træk på Imola. Om 14 dage i Tyrkiet kan Lewis Hamilton vinde sit syvende VM. Foto: Luca Bruno/Ritzau Scanpix

Trods sine 35 år ville det virke vanvittigt at forlade Formel 1 i 2021, hvor Hamilton er kæmpefavorit til at vinde sin ottende VM-titel.

Og det tror Toto Wolff heller ikke, at han gør.

- Jeg håber ikke det sker. Hvis det gør, får vi et temmelig hektisk kørermarked, sagde han på Mercedes’ onlinepressemøde.

- Jeg tror, det var øjeblikket, følelserne. Vi er alle glade, men også meget trætte.

- Men intet er sikkert. Som Niki Lauda i 1970’erne kunne han vågne op en morgen på banen og sige, at jeg har det bare ikke sjovt længere.

- Jeg tror, det kan ske for alle, men vi ønsker at fortsætte denne rejse. Lewis, jeg og hele teamet. Vi er ikke færdige, siger Mercedes-bossen.

