Hamilton sætter Verstappen til vægs

Spændingen tager til i Formel 1, og søndag er der lagt op til et brag af et grandprix i Qatar.

Lørdag snuppede Lewis Hamilton (Mercedes) således pole position i kvalifikationen, og briten har derfor glimrende muligheder for at hale ind på Max Verstappen (Red Bull) i den samlede VM-stilling.

Hollænderen kommer dog ikke til at lægge sig ned uden kamp. Han starter søndagens løb lige i halen på Hamilton, og han har tidligere på sæsonen vist, at han træder gaspedalen hurtigt i bund i starterne.

Hamilton var dog forholdsvis overlegen i lørdagens kvalifikation. Hans hurtigste omgang var således næsten et halvt sekund hurtigere end Verstappens.

Finske Valtteri Bottas (Mercedes) starter som nummer tre.

Inden søndagens løb har Max Verstappen 14 point ned til Lewis Hamilton i toppen af VM-stillingen.

I lørdagens kvalifikation tegnede der sig som vanligt et billede af, at Mercedes og Red Bull var hurtigst.

Valtteri Bottas, Lewis Hamilton og Max Verstappen skiftedes således til at sætte hurtigste tid i Q1.

Det var tydeligt, at banen skulle køres varm - tiderne blev hele tiden hurtigere, efterhånden som minutterne gik. Det betød, at flere teams udnyttede samtlige sekunder i forsøget på at forbedre deres tider.

I Q2 skuffede Verstappens holdkammerat, Sergio Perez, fælt, da han blev elimineret. Han må tage til takke med en startplads som nummer 11 søndag.

I den afgørende Q3 satte Lewis Hamilton med det samme hurtigste tid og kørte så i garagen. Max Verstappen kunne ikke slå igen, men kilede sig ind på andenpladsen mellem de to Mercedes-kørere.

De to VM-kombattanter forsøgte sig en gang mere. Lewis Hamilton slog sin egen bedste tid, og igen måtte Max Verstappen give fortabt og nøjes med andenpladsen.

Pierre Gasly (AlphaTauri) bidrog med en smule drama i kvalifikationen, da han punkterede i sit sidste forsøg på at sætte en god tid. Han indleder søndagens løb fra en position som nummer fire.