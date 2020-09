Hamilton skyder med skarpt: De udsætter os for risiko

MUGELLO (Ekstra Bladet): Både Lewis Hamilton og Valtteri Bottas skød med skarpt mod både Formel 1’s ejere og regelmagere ovenpå den voldsomme ulykke, som foregik bag den suveræne Mercedes-duo i Toscanas Grand Prix søndag.

Genstarten skete som en kædereaktion, men skyldtes ifølge de forreste kørere i særdeleshed procedurerne i forbindelse med genstart af løbet.

De kritiserer det internationale motorsportsforbund, FIA's, beslutning om at forsinke øjeblikket, hvor lysene slukker efter en safetycar, og den førende bil kontrollerer tempoet.

Hvis Valtteri Bottas som den førende tidligere kunne have samlet feltet, var det aldrig gået så galt. For man kan ikke kritisere finnen for at vente til så sent som muligt med at give gas, når slipstrømmen på langsiden er så effektiv for de bagvedliggende rivaler. Så langt er alle parter enige.

- Først og fremmest var det overhovedet ikke Valtteris skyld. Det er beslutningstagernes. De prøver at gøre det mere spændende, men i sidste ende udsætter de folk for risiko. Måske skal de lige tænke det igennem igen, siger Lewis Hamilton.

- De flytter safetycar-lysene til senere og senere, mens vi er derude og kæmper for positionerne, lyder det fra den suveræne etter i mesterskabet, som nu kun er én triumf fra at matche Michael Schumachers 91 grandprix-sejre.

De forreste er stukket af, mens der er kaos bagved. Foto: Florent Gooden/DPPI/FIA Content Pool

Ifølge stewards gjorde Valtteri Bottas heller ikke noget galt, hvilket finnen også selv understregede.

- Dem, som crashede bagved, må se i deres bakspejle. Der er ingen grund til at pibe over det. Det er bare … FIA eller FOM (de kommercielle ejere); jeg ved ikke, hvem der beslutter, hvad der sker med safetycars, men de prøver at gøre showet bedre ved at slukke lysene senere, så vi ikke kan bygge et forspring og så køre før svinget til racestarten, siger Mercedes-køreren.

FIA-løbchef Michael Masi afviser angrebet:

- De kan kritisere alt hvad de vil. Hvis man ser på det ud fra afstanden fra, hvor lyset gik ud til kontrollinjen, svarer det til, eller er længere end del andre baner.

- I sidste ende så går lyset ud, og safetycar’en kører i pitlane. Vi har verdens 20 bedste kørere, og tidligere på dagen i F3-løbet, havde kørerne i juniorkategorien en meget lignende genstart som i F1, og det gik ret fint uden hændelser.

- Jeg ser ingen grund til at se på safetycar-genstartreglen, konstaterer australieren.

