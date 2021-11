Hamilton straffet igen

Det kører ikke for Mercedes for tiden - det har verdensmester Lewis Hamilton da også erkendt efter weekendens grandprix i Mexico.

Han er langt efter i kampen om VM, og hans ellers suveræne sølvpil mangler fart - og nu har Mercedes taget konsekvensen.

For under fredagens træning på Interlagos-banen har Mercedes meddelt, at de vil skifte forbrændingsmotoren i Hamiltons racer nummer 44. Til trods for, at Hamilton faktisk formåede at komme hurtigst rundt.

Mercedes har skiftet motoren fire gange før i denne sæson, og derfor koster det, da kørerne kun har ret til at skifte motoren tre gange på en sæson. Helt konkret fem startplaceringer til søndagens grandprix.

I oktober kostede det således Hamilton ti placeringer, da hans motor for fjerde gang blev skiftet til grandprixet i Tyrkiet.

Lewis Hamilton kom fredag rundt på Interlagos og kørte faktisk i bedste tid. Alligevel skifter Mercedes hans motor for at få mere ud af bilen. Foto: Richard Moraes/Reuters/Ritzau Scanpix

Denne gang er straffen altså lidt mindre - men ikke desto mindre hård nok til, at Hamilton mister endnu et stort skridt i VM-kampen, hvor Red Bulls Max Verstappen med syvmileskridt nærmer sig sin første titel.

Hollænderen er 19 point foran med fire løb tilbage, og kan han gentage sidste års sejr i Brasilien ser forspringet pludselig meget komfortabelt ud.

Mercedes-boss Toto Wolff pointerer, at det var nødvendigt at skifte motoren:

- Vi har en tæring på motoren, der bare fortsætter med at nedsætte ydeevnen.

- Vi har endnu ikke slået fast, hvad det skyldes - vi kan bare se det blive værre og værre, siger tyskeren.

Håbet er naturligvis, at motorskiftet kan kompensere for de fem placeringers straf, men det bliver svært at hamle op med Verstappen, der har vundet de seneste to løb.

Hamiltons straf er kun til søndagens grandprix. Det vil sige, at han til sprintløbet lørdag starter med den placering, han opnår under fredagens kvalifikation, der starter kl. 20 dansk tid.

Du kan følge lørdagens sprintløb og søndagens grandprix live her på sitet.