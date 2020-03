Hamilton svarer på rygter

Verdensmester Lewis Hamilton var til et arrangement med to, der senere blev konstateret smittede med coronavirussen. Han har dog ikke vist symptomer og synes derfor ikke, at han skal testes

Få timer inden første træning til Australiens Grand Prix blev løbsweekenden afblæst grundet frygten for spredning af coronavirussen.

På daværende tidspunkt var en ansat hos McLaren også allerede smittet med virussen.

Den 4. marts - lidt over en uge inden aflysningen af Formel 1-premieren - var Mercedes-stjerne Lewis Hamilton til et velgørenhedsarrangement i London.

Her deltog også skuespiller Idris Elba samt Canadas førstedame Sophie Trudeau, som begge senere er blevet testet positiv for coronavirussen.

Idris Elba, der blandt andet er med i HBO-serien The Wire og i filmen Fast & The Furious: Hobbs and Shaw, er blevet smittet med coronavirus. Foto: Chris Delmas/Ritzau Scanpix

Det har fået flere til at bekymre sig om Lewis Hamiltons helbred, og han er derfor fløjet til tasterne på Twitter for at give fans og alle andre klar besked.

'I skal vide, at jeg har det fint, føler mig rask og træner to gange om dagen. Jeg har ingen symptomer, og det er nu 17 dage siden, jeg så Sophie og Idris. Jeg har været i kontakt med Idris og er glad for at høre, at han er ok.'

'Jeg har talt med min læge og dobbelttjekket, om jeg havde brug for at blive testet, men sandheden er, at der er et begrænset antal af tests til rådighed, og der er mennesker, som har mere brug for dem end mig, især når jeg ikke har vist nogle symptomer.'

'Så, hvad jeg har gjort, er at have holdt mig selv isoleret den seneste uge, faktisk siden træningen blev aflyst sidste fredag og holdt afstand til folk.'

'Den vigtigste ting, som alle kan gøre, er at forblive positive, holde afstand så godt du kan, isolere dig hvis du har brug for det og ofte vaske hænder med sæbe og vand i mindst 20 sekunder'.

'Tak for alle beskederne. Jeg sender jeg positiv energi og kærlighed på afstand. Forbliv sikker.'

Til sine næsten 15 millioner følgere på Instagram fortæller Hamilton, hvor alvorligt han tager virussen og viser samtidig, hvordan han vasker hænder.

Chokerende

Inden aflysningen af Australiens Grand Prix var den engelske racerkører ude med heftig kritik af, at løbet endnu ikke var blevet aflyst.

- Penge er alt, lød den umiddelbare tørre kommentar fra Hamilton.

- Jeg er meget, meget overrasket over, at vi er her. Det er godt, at vi har løb, men for mig er det chokerende, at vi alle sidder her (i mediecenteret, red.). For mig ser det ud, som om resten af verden reagerer, formentlig lidt for sent. NBA er blevet suspenderet, men Formel 1 fortsætter, sagde han.

Senere kom aflysningen så fra FIA, som indtil videre har aflyst løbene i Australien og Monaco, mens fem løb er blevet udsat.

Sæsonpremieren kommer, som det ser ud lige nu, til at være i begyndelsen af juni i Aserbajdsjan.

