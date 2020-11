Hamilton vinder VM - tangerer Schumachers rekord

Gensynet med Istanbul Park efter ni års fravær vil blive husket for at være scenen for Lewis Hamiltons syvende VM-titel og dermed en tangering af Michael Schumachers rekord.

Vundet på en facon, som understreger den 35-årige brites ubestridte klasse.

Weekenden var på alle måder atypisk for ikke bare 2020-sæsonen, men et hvert løb siden Mercedes begyndt at dominere i 2014.

En ny, glat belægning kombineret med regn skabte både en overraskende tidtagning og et hæsblæsende og højdramatisk løb, hvor kørernes færdigheder blev presset til det yderste, mens de kæmpede for at holde bilerne på banen.

Lewis Hamilton startede kun sekser med teamkammeraten Valtteri Bottas helt nede som nier. Finnen skulle hente otte point på sin teamkammerat for at holde liv i VM-kampen.

Det lignede længe, at Racing Point var på mod en kæmpe sensation, men de havde bare ikke taget højde for Hamiltons klasse.

Under de svære forhold scorede den nu syvdobbelte verdensmester en helt ufattelig sejr, mens teamkammeraten Valtteri Bottas end ikke var i pointene.

Lance Stroll førte størstedelen af de 35 første omgange. Herefter gik det stærkt ned ad bakke. Foto: Kenan Asyali/Ritzau Scanpix

Lance Stroll sikrede lørdag karrierens første pole-position, og den første halvdel af grandprixet var begge lyserøde racere i front, før canadieren løb tør for talent og dæk og begyndte at falde ned gennem feltet.

Teamkammeraten Sergio Pérez var som Lewis Hamilton i stand til at køre langt på deres andet stint og sparede derfor et stop i forhold til rivalerne.

Mexicaneren blev toer med Sebastian Vettel og Charles Leclerc på det efterfølgende pladser.

Stakkels Lance Stroll sluttede helt nede som nier.

Lewis Hamilton leverede en magtdemonstration i Tyrkiet, hvor han kørte fra sjettepladsen til sejr foran Sergio Pérez. Foto: Tolga Bozoglu/Ritzau Scanpix

Red Bull kunne fejre sit 300. grandprix denne weekend, men Ole Schack og co. fik ikke den weekend, de drømte om. Selv om både Max Verstappen og Alexander Albon i perioder var helt med i front, så blev snurreture dyre for dem begge.

Duoen sluttede seks og syv.

De svære forhold blev allerede demonstreret på vej til gridden, hvor Antonio Giovinazzi gled af og smadrede en frontvinge, mens George Russell kørte galt på vej ind i pitten.

Under starten var det ligesom at se en flok Bambier på is.

Max Verstappen stod helt stille, da lamperne gik ud, og der skulle kun den mindste kontakt til mellem Valtteri Bottas og Esteban Ocon, før deres avancerede biler blev forvandlet til snurretoppe.

Dramatisk start. Foto: Murad Sezer/Ritzau Scanpix

Straffe til andre kørere betød, at Kevin Magnussen startede løbet som 13’er. Han vandt tre placeringer i den tricky start og var en overgang oppe som nier.

Danskeren kørte et glimrende løb og lurede fra 11. pladsen på at snuppe et point eller to. Men da Haas så sig nødsaget til at kalde ham i pit, skete det utænkelige - igen!

Pitcrewet kiksede endnu en gang et skift, og lod danskeren køre ud med et hjul, da ikke sad ordentligt fast.

- Stop bilen, stop bilen, blev der skreget over radioen, hvilket Magnussen nåede at gøre for enden af pitlane.

- Det er fandeme løgn, lød det frustreret over radioen.

Magnussen var godt kørende indtil det kiksede pitstop. Foto: Murad Sezer/Ritzau Scanpix

Kevins USA-drøm knust

Efter skræksæson: - Meget lovende

Han blev trillet tilbage, fik skiftet dæk igen og sendt ud på banen. Men det tog så lang tid, at han nu var to omgange efter de førende.

Game over!

Magnussen var forståeligt frustreret og endte med at blive hevet ud af løbet en omgang før ternet flag. Romain Grosjean led samme skæbne fire omgange forinden.

Red Bull rundede 300 grandprixer i Tyrkiet, og en dansker har været med til samtlige. Læs om Ole Schacks fascinerende vej til Formel 1, arbejder som mekaniker og tjansen som slikpusher for sin ven Sebastian Vettel i dette portrætinterview (+).

F1-legenderne Lewis Hamilton: 7 (2008, 2014-2015, 2017-2020)

Med sin syvende titel tangerer Hamilton den rekord sat af Michael Schumacher, som man troede aldrig ville blive slået. Næste skridt er den uundgåelige kontraktforlængelse med Mercedes, så briten kan sikre ottende titel allerede næste år. Michael Schumacher: 7 (1994-1995, 2000-2004)

Den suveræne og kompromisløse tysker vandt titler for både Benetton (nu Renault) og Ferrari. 91 grandprix-sejre og 68 pole-positioner blev det til, hvilket for længst er overgået af Hamilton. Juan Manuel Fangio: 5 (1951, 1954-1957)

Formel 1’s første superstjerne kørte 51 løb på syv sæsoner og vandt næsten halvdelen af dem. Som i øvrigt en voksen mand. Han var 40 år gammel i 1951. Alain Prost: 4 (1985-1986, 1989, 1993)

Den franske professor vandt tre titler for McLaren og en enkelt for Williams, men kørte også to år for Ferrari. Rivaliseringen og venskabet med Ayrton Senna gør ham til en af de største i F1-historien. Sebastian Vettel: 4 (2010-2013)

Tyskeren har stadig kun vundet titler for Red Bull med V8-motor og presses nu internt af opkomlingen Charles Leclerc. De personlige fejl har været for mange i de senere år, han er faldet helt sammen hos Ferrari og kun de største Vettel-fans tror på, at han for alvor rejser sig hos Aston Martin næste år.

