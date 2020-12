Hamiltons afløser: Stortalent får Mercedes-chance

Mercedes låner George Russell som vikar for corona-ramte Lewis Hamilton

MANAMA (Ekstra Bladet): Valtteri Bottas får sit at se til i den kommende weekend.

I den anden side af garagen sidder nemlig den kører, som Mercedes på sigt har udset til at være hans afløser.

George Russell vikarierer i den kommende weekend for Lewis Hamilton, der tirsdag testede positiv for Covid-19, meddeler Williams og Mercedes.

I første omgang gælder aftalen kun for Sakhirs Grand Prix på Bahrain International Circuit, men sandsynligvis får Russell også sæsonfinalen i Abu Dhabi, da Hamilton næppe kan leve op til de omfattende corona-protokoller i emiratet.

- Det bliver ikke en nem opgave for George at skifte fra en Williams til W11’eren, men han er klar til at race og har en detaljeret forståelse af 2020-dækkene, og hvordan de fungerer på disse biler, siger Mercedes-teamchef Toto Wolff.

- George har vist imponerende form i år med Williams og har spillet en hovedrolle i deres march op ad gridden. Jeg er optimistisk, at han vil levere en stærk præstation ved siden af Valtteri, som bliver en krævende reference for ham.

Lewis Hamilton sidder ude med en positiv corona-test, men har allerede sikret sit syvende mesterskab. Foto: HAMAD I MOHAMMED/Ritzau Scanpix

George Russell vandt både GP3 og F2 som rookie. Han er juvelen i Mercedes’ talentprogram og i sin anden sæson hos Mercedes-drevne Williams.

Romain Grosjean ude: Vikaren er fundet

Mine børn hjalp mig ud

Han har sit første point til gode i Formel 1, da han kun har kørt meget ukonkurrencedygtige biler, men hans statistik overfor teamkammeraterne under kvalifikation taler sit eget sprog: 35-0.

Russell er aldrig blevet udkvalificeret af sin nærmeste kollega i Formel 1.

Den rekord er i fare lørdag ...

Hos Williams tager Jack Aitken over, mens Mercedes’ officielle tredjekører Stoffel Vandoorne får masser af tid til at drikke kaffe denne weekend efter at være fløjet ind til Bahrain ovenpå Formel E-test i Spanien.

Debriefing fra Bahrain: Kevins kattelem til F1

Make K-Mag Great Again