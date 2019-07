- Han drejede ind i mig

HOCKENHEIM (Ekstra Bladet): Når begge Haas-racere slutter i pointene med Kevin Magnussen lige FORAN Lewis Hamilton og de to Williams på de efterfølgende pladser, ved man, at det har været et skørt løb.

Men det kunne have gået helt galt til slut. Begge Haas-racere fik problemer med at følge med, da løbet for alvor blev tørt. Over nogle omgange efter den sidste af tre safetycars var Romain Grosjean klart hurtigere, mens Kevin Magnussen faldt gennem feltet.

Det endte med endnu et sammenstød i kampen om niendepladsen, da Romain Grosjean overhalede, mens hans danske teamkammerat ikke gav sig og forsvarede sig på indersiden.

Kort efter kom teamordren fra Günther Steiner; den hurtigere Grosjean skulle forbi, hvilket Magnussen straks adlød.

- Jeg synes, det er svært. Det er ikke en regel om, at vi ikke må køre ind i hinanden. Så ville det være nemt. Jeg synes, jeg kørte konsekvent og prøver at være forudsigelig, siger Kevin Magnussen til Ekstra Bladet.

- Vi har fået at vide meget tydeligt, at vi ikke må røre hinanden. Men jeg ser ingen grund til, hvorfor det skulle ske. Det var meget tydeligt, at jeg var på indersiden, og så vælger han at dreje ind i mig.

- Jeg synes ikke, jeg gør noget uberegneligt. Jeg synes, det er lidt op til ham at undgå den situation, der kommer. Det er ærgerligt, konstaterer danskeren, som fastholder, at det ikke er noget personligt mellem dem.

- Jeg har stor respekt for ham, og jeg synes, at disse episoder kunne indgås. På alle andre områder arbejder vi meget godt sammen som teamkammerater.

Romain Grosjean var anderledes kortfattet i sin analyse af situationen:

- Ingen kommentarer, sagde franskmanden.

Til fransk tv uddybede Grosjean dog og sagde, at han ikke kunne gøre noget anderledes og afsluttede med ‘lad os se, hvordan den slutter’.

I det uforudsigelige og vanvittigt spændende race, hvor en Toro Rosso endte på podiet, burde der også have været muligheder til mere for Haas end niende- og tiendepladsen.

Begge kørere sagde imidlertid, at farten kun var der i våde forhold og hurtigt forduftede, da det blev tørt.

- Vi havde ikke ret meget fart i bilen, så jeg tror, vi fik det bedste ud af den, konstaterer Kevin Magnussen.

Regnen gav årets mest underholdende og dramatiske løb. Foto: CHRISTOF STACHE/Ritzau Scanpix

- Vi var gode til at tage det første træk. Komme ud og køre stærkt, når det var vådt på tørvejsdæk og hente en masse positioner. Men da de andre kommer ud på tørvejsdæk, har vi bare ikke pace og ryger ned. Desværre.

- Bilen har virkelig været op og ned den her weekend, men i det mindste var løbet godt fra hele holdet som både tog de rigtige og svære beslutninger. Selv med en bil, der ikke var hurtig, kom vi i pointene med begge. Det var helt klart teamwork.

Efterspillet til Tysklands Grand Prix kan udløse endnu flere point. Begge Alfa Romeo-racere er kaldt til stewards for at have modtaget potentielt ulovlige instruktioner under formationsomgangene og risikerer diskvalifikation.

