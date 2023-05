Haas har sikret en veteran til Kevin Magnussen. Ekstra Bladet satte sig ned med løbsingeniør Mark Slade for at tale styrker, svagheder og personlighed med danskerens vigtigste kollega

Kun i Ekstra Bladet

MIAMI (Ekstra Bladet): Det var en lidt af en no-brainer for Mark Slade at søge jobbet som Kevin Magnussens løbsingeniør - og lidt af en overscoring for Haas at ansætte ham, som danskeren kaldte det.

Siden Singapores Grand Prix i fjor har Kevin Magnussen haft den 55-årige brite i sit ringhjørne og øresnegl.