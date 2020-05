Han er storfavorit til Ferrari-sæde

Pressemeddelelsen med Sebastian Vettels exit fra Ferrari efter denne sæson er kun lige skrevet, før pr-afdelingen forfatter endnu en med nyheden om afløseren.

En række både italienske, spanske og britiske medier beretter, at Ferrari har besluttet sig og valgt Carlos Sainz Jr. fremfor den anden favorit Daniel Ricciardo.

Annonceringen forventes senest fredag.

Skiftet skulle sætte en rokade i gang, så den populære australier fra 2021 siger farvel til Renault og overtager Sainz’ sæde hos McLaren.

Ricciardo forhandlede også med McLaren i 2018, men besluttede sig ved den lejlighed for et eventyr hos det franske fabriksteam. Hans nej dengang åbnede døren for Carlos Sainz, som kæmpede for at holde liv i karrieren.

McLaren var allerede i fuld gang med forhandlinger om forlængelse af Sainz’ kontrakt ovenpå den glimrende 2019-sæson, hvor spanieren var arkitekt bag fjerdepladsen i konstruktør-VM og scorede teamets første podium, siden en vis dansker debuterede i 2014.

Men når Ferrari ringer, skifter man gerne hest i vadestedet ...

Carlos Sainz havde sin bedste F1-sæson i fjor, hvilket blev kronet med en tredjeplads i Brasilien. Foto: Amanda Perobelli/Reuters/Ritzau Scanpix

Italienerne skulle foretrække Sainz, fordi han er en billigere løsning end Daniel Ricciardo og lettere vil affinde sig med en rolle som andenkører for Charles Leclerc.

Max Verstappen, som har været teamkammerat med både Sainz og Ricciardo, forventer også, at Ferrari vælger spansk.

- Jeg vil tro, at vi meget snart finder ud af, hvem afløseren bliver. Jeg kan kun med sikkerhed sige, at det ikke bliver mig, sagde hollænderen i en Instagram-live for sponsoren Puma ifølge Reuters.

Adspurgt om Verstappen forventede, at den kommende Ferrari-kører ville have et spansk- eller italiensk-klingende navn, svarede han:

- Jeg tror ikke, det bliver det italiensk-lydende navn … det er bare et gæt, vi får se.

