Han har ikke udfyldt potentialet

Flere internationale medier mener, at det er en skam, at Kevin Magnussen er færdig i Haas-raceren efter fem år

Når man ser på reaktionerne på Kevin Magnussens exit fra Haas udenfor Danmark, så er der mange, der synes, at det er en skam, at danskeren ved årsskiftet ikke længere kommer til at sidde i teamets Formel 1-racer.

I The Race F1 Podcast taler Formel 1-journalisterne Edd Straw og Mark Hughes om Kevin Magnussens og Romain Grojeans exit fra det amerikanske hold, der meget vel også kan blive et farvel til motorsportens kongeklasse for de to kørere.

- Han (red. Kevin Magnussen) er helt sikkert værdig til en plads på Formel 1-gridden. Han har bare ikke udfyldt det potentiale, han havde, da han kom stormende in i Formel 1 og kørte sig til en podieplads i hans debut for McLaren, siger de to garvede journalister, der har fulgt Formel 1 i mange år.

De er overbeviste om, at det kunne være blevet til mere for begge Haas-kørerne, hvor der også er ros til Romain Grosjean, som de kalder den bedste kører, der aldrig har vundet et grand prix. Begge er enige om, at det er en skam, at det ikke blev til mere for danskeren og franskmanden.

Seks gange mere. Det er så mange gange, vi får lov at se Kevin Magnussen i Haas-raceren. Så er det slut. Foto: Andy Hoen/LAT Images

Selvom de mener, at Kevin Magnussen er en kører, hvor man aldrig helt ved, hvad man får, så roser de alligevel får at kunne præstere under alle omstændigheder.

- Han er meget alsidig. Han kan virkelig få noget ud af ethvert slags setup i bilerne. Han har virkelig produceret nogle mindeværdige momenter til gridden og Haas.

Der er konkurrence om de sidste pladser i Formel 1-teamsene, og derfor ser det også ud til at være enden på Formel 1-eventyret for både Magnussen og Grojean.

Luke Smith, der er tilknyttet Formel 1-mediet AutoSport, skriver på Twitter, at det er en skam, at de to kørere forlader Haas, men han ser gode muligheder for Kevin Magnussen i den amerikanske Indy Car-klasse.

'Det er en skam, at se Grojean og Magnussen forlade Formel 1. Chancer for et nyt sæde er begrænsede. K-Mag har altid sagt, at han en dag ville give Indy Car et skud. Chancerne er gode for, at han kan gøre det godt på topniveauet i klassen.'

Tyske Andreas Haupt, der er journalist for Auto Motor und Sport, ser dog anderledes positivt på kørerrokaden, hvor det økonomiske aspekt i afskederne giver god mening.

'Det giver god mening for Haas at få to nye unge kørere. 2021 er et overgangsår, hvor man skal forberede til 2022. Put pengene ind i udviklingen af bilen for at være så tæt som muligt på budgetloftet,' skriver han på Twitter, hvor han henviser til de kommende regelændringer i Formel 1.

Kevin Magnussen og teamkammeraten Romain Grojean har dermed kun seks løb tilbage i Haas-raceren, og de skal i det næste stykke tid ud og finde en ny arbejdsgiver - enten i eller udenfor Formel 1.

Formel 1-karavanen er nået til Portugal, hvor de søndag 25. oktober kører det portugisiske grand prix.

