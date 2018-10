Han scorer et af de sidste F1-sæder

Der er meget begrænset plads i motorsportens kongeklasse, Formel 1, og nu er endnu et sæde besat til 2019-sæsonen.

Mexicanske Sergio Perez fortsætter nemlig hos Racing Point Force India, hvor han har været siden 2014.

Det andet sæde i teamet kommer med al sandsynlighed til at tilhøre nuværende Williams-kører Lance Stroll. Hans far har nemlig købt holdet.

Det var ventet, at Perez fik et år mere, men man kan alligevel ane lidt lettelse hos ham i pressemeddelelsen.

- Jeg er meget glad for endelig at kunne offentliggøre min fremtid, og jeg er meget motiveret til 2019-sæsonen. Force India har været mit hjem siden 2014, og de har fået mig til at vokse som kører og givet mig mulighed for at vise mit værd.

Perez i duel med Sebastian Vettel. Foto: AP

Se også: Efter skræksæson: Falleret F1-kæmpe hyrer stortalent

Haas-chefens hovedpine: Det svære forhold til Grosjean

- Vi har opnået meget de seneste fem år, men jeg tror, at vi har det bedste foran os. Teamet nyder godt af de nye investeringer, og det fylder mig med selvtillid, og jeg er meget begejstret for fremtiden, lyder det fra Perez.

Imponerende nok har Perez været på podiet hele fem gange i en bil, der ikke normalt kan gøre sig i den ende feltet.

Offentliggørelse betyder, at der reelt set kun er to ledige sæder på 2019-gridden: Et hos Williams og et hos Toro Rosso.

Se også: Dansker på tale til kontroversiel ny kvindeserie

Se også: Haas’ hårde VM-kamp: Rivalen er desperat

Debriefing fra Japan: Haas kræver en kvart milliard