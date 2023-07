Med start fra pitlane ville Østrigs Grand Prix for Kevin Magnussen altid være en rejse, som gik mere op ad bakke end turen op til Red Bull Rings første sving.

Undervejs blev der leveret et par lækre overhalinger og lidt hård racing, ligesom Magnussen for andet løb i træk havde en episode med Nyck de Vries (Alpha).

- Han skubbede mig af, sagde danskeren over radioen.

Stewards var enige, og gav hollænderen fem sekunder.

Det var højdepunkterne i løbet for Haas, som i praksis var en forlænget Pirelli-test. Desværre for teamet fik de kun data til at arbejde videre med deres dækproblemer fra en bil.

Nico Hülkenberg udgik hurtigt med motorproblemer.

Nico Hülkenberg udgik tidligt med motorproblemer. Foto: Bernadett Szabo/Ritzau Scanpix

Kevin Magnussen var oppe som nier, lå længe 16’er, men til sidst ville dækkene ikke mere, og han sluttede 19 og sidst af de biler, som gennemførte.

- Vi har noget arbejde at gøre, konstaterede danskeren over radioen.

Helt forgæves var turen til Spielberg ikke.

En smart dækstrategi med friske medium til sin afgørende omgang betød, at Hülkenberg startede firer i sprintløbet. Placeringen vekslede han til en sjetteplads og tre meget vigtige point til konstruktør-VM.

Dermed rejser Haas-teamet videre mod næste uges løb på Silverstone som syvere i mesterskabet.

Undervejs var der masser af gode racing - men et forudsigeligt resultat. Foto: Bernadett Szabo/Ritzau Scanpix

Flere af rivalernes opgraderinger begynder at fungere.

McLaren introducerede i Østrig en markant ændring i koncept, så bilen nu minder mere om Aston Martins. Kun Lando Norris fik den nye bil, og han udnyttede den til at sikre en femteplads og sæsonens bedste resultat.

Vel at mærke foran Fernando Alonso!

Til sammenligning sluttede kollegaen Oscar Piastri 17’er i den gamle specifikation.

Også Williams viser fremgang. Selv om det ikke blev til point i Østrig, fungerer opgraderingen introduceret i Montréal. Duoen sluttede lige uden for top ti og er med i kampen om syvendepladsen i VM. I stedet er Alpha Tauri nu bundprop.

Endnu en lang dag på kontoret for Magnussen. Foto: Joe Klamar/Ritzau Scanpix

Til gengæld stoppede Mercedes’ fremgang. Lewis Hamilton brokkede sig så meget over bilen, at teamchef Toto Wolff måtte gå på radioen og bede sin superstjerne om at holde bøtte.

Hamilton og Russell sluttede syver og otter.

De 304.000 tilskuere over tre dage var vidner til endnu en magtdemonstration fra Max Verstappen (Red Bull) som vandt for femte gang i træk. Charles Leclerc (Ferrari) var ikke i nærheden af en udfordring. Verstappen havde endda tid til et ekstra pitstop for at sikre sig hurtigste omgang.

Teamkammeraten Sergio Pérez floppede i tidtagningen, men formåede at køre sig på podiet sidste plads efter nogle fede dueller mod Carlos Sainz (Ferrari).