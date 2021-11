Han tør godt - regnbueprotest i Qatar

Formel 1-køreren Lewis Hamilton slog fredag et slag for seksuelle minoriteters rettigheder i Qatar.

Under fredagens træning bar den syvdobbelte verdensmester i motorsportens fineste klasse en regnbuefarvet hjelm.

Samme farver kendetegner LGBTQ+-miljøet, og Hamilton havde dagen forinden understreget vigtigheden af lige rettigheder i forbindelse med Formel 1's besøg i landet, hvor det er strafbart at være homoseksuel.

'Vi står sammen' stod der skrevet på hjelmen.

Hamilton mener, at sporten har et ansvar for at tale om menneskerettigheder, når den besøger et land, der kritiseres for ikke at overholde dem.

- Jeg mener, at det er sportens pligt at skabe opmærksomhed om de problemer, når man besøger sådan nogle steder. De her steder skal kigges efter i sømmene, og der er brug for medierne til at sætte fokus på emnerne. Lige rettigheder er et alvorligt emne.

- Jeg er dog også klar over, at de her forsøger at tage nogle skridt, og det kan ikke ske over natten, sagde han torsdag ifølge Reuters.

Det er ikke første gang, at Hamilton sætter fokus på homoseksuelles rettigheder.

Da Formel 1 i juli besøgte Ungarn, talte briten imod landets LGBTQ+-lovgivning, der har været kritiseret af en række organisationer.

Golfstaten er vært for Formel 1 for første gang denne weekend, og landet har skrevet en tiårig aftale med løbsserien, som gælder fra 2023.

Qatar har i det hele taget tiltrukket en lang række sportsbegivenheder til landet i en årrække. Mest omtalt er landets værtskab for næste års VM i fodbold, der har mødt modstand blandt adskillige deltagerlandene og deres landshold.

Først og fremmest på grund af migrantarbejdernes uacceptable arbejdsvilkår.

Tidligere på ugen udkom menneskerettighedsorganisationen Amnesty med en ny rapport om samme problemstilling.

Af den fremgår det, at migrantarbejdernes hverdag ofte ikke er forbedret, selv om landet har indført en række lovændringer, der på papiret bør forbedre arbejdsforholdene.

