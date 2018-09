Har kæmpet for F1 i København: 'Svært at anerkende'

Formel 1 i København kommer ikke til at ske.

Fredag meddelte Københavns overborgmester, Frank Jensen, at han havde indstillet til finansminister Kristian Jensen og initiativtagerne bag projektet, at projektet skulle droppes.

Den folkelige og politiske opbakning var for lille.

Formel 1 i København får dødsstødet

Det har ramt ophavsmanden til projektet hårdt. Det er tydeligt at mærke, da Ekstra Bladet fanger Helge Sander.

Han har arbejdet i timevis de seneste 4,5 år for at få det hele stablet på benene.

- Jeg er utrolig skuffet, for vi var nået så langt. Vi har hele tiden vidst, at det var et risikofyldt projekt, men det seneste halve år har vi fået styr på så mange ting, at jeg virkelig troede på, at det kunne lade sig gøre, siger Sander.

- Da vi forhandlede med F1 kunne jeg mærke på de amerikanske ejere, at de meget gerne ville have et løb i København. Vi fik det godkendt af løbschefen Charlie Whiting. I modsætning til Tour-start havde vi det i egne hænder. Nu var det bare op til os selv.

- Har I undersøgt om der var opbakning til projektet godt nok, når det kan falde på den her måde?

- Det er svært at afprøve. Jeg har holdt hundredvis, ah tæt på, møder med alle aktører. Der var et flertal, der støttede det.

- Hvorfor gik det så galt?

- Det tør jeg ikke sige noget om endnu.

- Er drømmen om Formel 1 i Danmark så helt død?

- Det er svært at anerkende. Der vil jeg nok gerne sunde mig lidt indtil på mandag.

Helge Sander har endnu ikke talt med F1-ledelsen om den politisk beslutning, men han har overdraget beskeden via en mail.

- Jeg er sikker på, at de også bliver ærgerlige over det, for de var tæt på København.

