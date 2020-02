Har Mercedes fundet et smuthul? Tricket alle taler om

Når både motorregler og aerodynamiske regler i senere år har været relativt stabile, skal der kreative løsninger til at blive på toppen.

Dag to af Formel 1’s vintertest tyder på, at det suveræne Mercedes-team igen har fundet på noget smart.

Onboard-billeder fra Lewis Hamiltons cockpit bliver i hvert fald nærstuderet i de øvrige garager.

De viser et sindrigt system, hvor Mercedes-køreren på Barcelona-banens to langsider nogle gange trækker i rattet, hvilket påvirker hjulenes position.

På en Formel 1-racer er hjulene ikke så lige som på en gadebil. Man taler om ‘camber’ (hvor meget hjulene hælder mod bilen) eller toe-in (hvor meget dækkene peger ind mod hinanden).

Billederne viser, at forhjulenes toe-in ændrer sig.

Hvis man klikker på den lille gif i tweetet, vil man se Hamilton trække i rattet samtidigt med, at vinklen på hjulenes toe-in ændrer sig:

Hvad betyder det så?

Første gæt gik på, at det kunne påvirke topfart eller luftmodstand (drag) ved at rette dem ud.

Flere hælder mod, at det har med dæktemperatur at gøre. Altså en sindrig måde at genere mere temperatur før et sving, fordi dækkene taber meget temperatur på lange langsider.

Er det så lovligt?

Reglerne dikterer, at hjulophænget ikke må modificeres ude på banen, men her kan være tale om en anden løsning, som ikke går mod den regel.

Mercedes skaber overskrifter på andendagen af vintertesten. Foto: Lluis Gene/AFP/Ritzau Scanpix

Man skulle i hvert fald tro, at teamet havde forhørt sig på forhånd hos det internationale motorsportsforbund, FIA, som er dommeren i de tekniske spørgsmål.

På en briefing over middag fastslår Mercedes' tekniske chef James Allison, at det netop er tilfældet.

- Det er ikke nyt for FIA. Vi har talt med dem om det en rum tid, siger han ifølge tyske Auto-Motor-und-Sport uden at ville afsløre, hvad systemet præcist gør, og hvordan de vil bruge det.

Rivalerne holder med garanti øje med de tyske verdensmestre. Allerede på torsdagens tv-billeder så man blandt andet ingeniører hos Renault stå i garagen og nærstudere Hamiltons onboards.

Ellers forløb de første fire timer af anden testdag lige så fredeligt som første dag.

Driftsikkerheden er stadig uhørt i top. Største problemer var hos Renault, som dog stadig nåede hæderlige 41 omgange.

Lewis Hamilton kørte imponerende 106 omgange, mens Romain Grosjean og Haas var næstflittigst med 87.

Tiderne er stadig inderligt ligegyldigt, fordi holdene har forskellige dagsordener og kører med forskellig vægt og motorindstillinger.

Det illustreres tydeligt ved, at Charles Leclerc (Ferrari) var sjettehurtigst og Lewis Hamilton (Mercedes) syvendehurtigst lige foran Haas’ Romain Grosjean.

Racing Point og Renault gav den lidt mere gas på en enkelt omgang end rivalerne, mens de resterende otte teams ligger inden for fire tiendedele af hinanden på deres hurtigste omgange.

