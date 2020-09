Har milliarder: Spøger hos Haas

Op til ti kørere er på den kandidatliste, som Gene Haas og Günther Steiner skal vælge sin næste duo ud fra, fortalte Haas-teamchefen til Ekstra Bladet i Toscana.

Han gav selv navnene på syv af dem; de nuværende to, de erfarne, men dyre og kræsne Nico Hülkenberg og Sergio Perez samt Ferraris tre bedste juniorer i F2, Mick Schumacher, Callum Ilott og Robert Shwartzman.

Den ottende viste sig under Ruslands Grand Prix på Sochi Autodrom, hvor F2-køreren Nikita Mazepin og dennes far Dmitrij Mazepin ifølge Ekstra Bladets oplysninger var på besøg hos Haas og er en reel kandidat til et sæde i 2021.

Mazepin er en joker, fordi hans far får andre af Formel 1’s curlingfædre som Lawrence Stroll og Michael Latifi til at ligne øvre middelklasse.

Nikita Mazepin har vundet to hovedløb i F2 i år og ligger til at sikre sig en superlicens til F1. Foto: Mark Thompson/Getty Images/FIA Content Pool

Dmitrij Mazepin er oligark, bestyrelsesformand og hovedejer af kemikoncernen Uralchem med en formue, der tælles i milliarder ... dollar. Han er i øjeblikket hovedsponsoren bag Hitech-teamet, hvor sønnen kører.

På banen er Nikita Mazepin lidt af en vildbasse med noget svingende resultater, men ikke helt uden talent. En andenplads i GP3 i 2018 samt en tredjeplads i vinterens asiatiske F3-mesterskab gør, at den 21-årige russer kun skal bruge en syvendeplads i årets F2-mesterskab for at sikre sig en superlicens til Formel 1.

Med to afdelinger igen ligger Mazepin nummer seks a point med Robert Shwartzman på femtepladsen og med en tredjeplads inden for rækkevidde.

En hæderlig omend noget svingende russer med en ordentlig røvfuld rubler bag sig kan være en spiselig løsning for Günther Steiner og Gene Haas, hvis han parres med en erfaren kører som Hülkenberg, Pérez eller Magnussen.

Hvor realistisk er det?

En ung kører med potentiale, der får 2021 til at lære, og så er klar til de nye biler i 2022, står højt på Günther Steiners liste.

Der hersker ingen tvivl om, at han vil foretrække Mick Schumacher, Robert Shwartzman eller Callum Ilott, hvis de kommer med rabat med fra Ferrari-aftalen eller andre sponsorer.

Men der er heller ingen hemmelighed, at pandemien har presset Haas-teamet til det yderste økonomisk, og man skal finde en måde at komme igennem til 2022, hvor der vejres morgenluft med budgetloft, stigende præmiepenge og mulighed for at blive konkurrencedygtige igen.

Günther Steiner skal ikke kun tænke over, hvem der er de bedste kørere på markedet. Han skal også tænke over, hvem han har råd til. Foto: Andy Hone/Haas F1 Team

Hvis Haas ikke kan få fat i Mick Schumacher, er Nikita Mazepin overvejelsen værd, da russeren kommer med den slags penge, som kan finansiere udvikling, opdateringer og reservedele.

Faderen Dmitrij Mazepin har gjort flere forsøg på at købe et Formel 1-team; indtil videre uden succes.

Han afgav bud på Force India og har også været sat i forbindelse med Renault.

