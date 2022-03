JEDDAH (Ekstra Bladet): Søndag aften efter sæsonpremieren i Bahrain forventede teamchef Günther Steiner, at nedpakningen ville vare en time mindre end normalt; så meget glædede mekanikere sig til at fejre de ene løb, som sikrede flere point end sæsonerne 2020 og 2021 til sammen!

Den gode stemning er videreført til Saudi Arabien.

- Teamet har været i stand til at ånde lettet op. Nu kan de mærke, at der er håb, noget at kæmpe for, og de tør ligesom at gå efter gode resultater. Det er en kæmpe opløftning, og de havde en fest i Bahrain. Nu man lige har haft det giver det bare et boost. Det løfter hele teamets moral, siger Kevin Magnussen.

For racerkørerens selv blev det knap så vildt. Fru Louise og datteren Laura blev i stedet for som planlagt at rejse hjem til Danmark i et par dage.

- Det var sgu meget fedt lige at have et par dage til at reflektere over det hele. Det med lige at lande i det. Der er sket vildt meget de sidste par uger, siger Magnussen til Ekstra Bladet.

Denne uge byder på en af de få baner, som den 29-årige dansker aldrig har kørt på før. Men en bane som er lige hans stil. Jeddah Corniche Circuit bliver i fart kun overgået af Monza; i konsekvens er den enestående med sin mure og højhastighedssving.

- Jeg synes generelt, at det bare bliver lidt federe, når man kører Formel 1 på en bybane. Du mærker alt mere, og der er det ekstra lille farlige element, så det kilder lidt mere i maven, siger han.

- Det er en vild bane. Af en bybane er den sindssyg hurtigt med nogle vilde kombinationer af sving. Det ser man ikke så tit på bybaner. Baku går meget ligeud og har hurtige sving, men de er ikke begrænset af grebet; det er fuld gas og bare dreje på rattet. Her er det sindssygt hurtige sving, hvor der skal tages chancer. Det ser spændende ud.

Forberedelserne består af onboard-video, indtil banen sidder på rygraden og så studier af data og teamets data fra sidste år.

Sidste år gik det IKKE godt for Haas. Mick Schumacher crashede stort tidligt, og Nikita Mazepin torpederede George Russell.

Kevin Magnussen tager al postyret omkring ham ganske afslappet. Foto: Tariq Mikkel Khan

Kevin Magnussen forventer en rolig start og så satser han ellers på at have lært banen ordentligt inde i kvalifikationen.

- Der er det element, at man ændrer køre-stil igennem weekenden, fordi man eksperimenterer, når man ikke kender banen godt og endnu ikke har fundet sin stil på banen, før man når tidtagningen. I normale weekender starter man i første træning med nogenlunde at køre, som man kommer til. Der er lidt mere udvikling gennem weekenden her, fortæller han.

Saudi Arabiens Grand Prix er et aftenløb. Anden træning, tidtagning og løb køres hhv. klokken 18.00, 18.00 og 19.00 dansk tid.