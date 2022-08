Hedt kørermarked: Endnu et F1-sæde besat

Formel 1’s kørermarked bevæger sig lige så hurtigt som biler, og onsdag eftermiddag faldt endnu en dominobrik.

Denne gang udebliver chok-effekten: Alexander Albon har underskrevet en flerårig aftale med Williams.

- Alex er en fantastisk kører og et højt agtet medlem af Williams Racing, så vi er henrykte over at kunne bekræfte, at vi skal arbejde sammen på lang sigt, siger Williams-teamchef Jost Capito.

Briten, som kører på thailandsk licens, var oprindeligt Red Bull-kører, men blev efter lyn-forfremmelse vejet og fundet for let som teamkammerat til Max Verstappen.

Efter et år på bænken som Red Bull-tredjekører fik han chancen som George Russells afløser hos Williams.

Alexander Albon fortsætter hos Williams, mens Nicholas Latifi næppe gør. Foto: Tariq Mikkel Khan

Alexander Albon kunne ikke dy sig for at gøre lidt grin med Alpines og Oscar Piastris modstridende annonceringer om fremtiden, da han på Twitter skrev:

Annonce:

- Jeg kan forstå, at med min accept har Williams Racing udsendt en pressemeddelelse om, at jeg kører for dem næste år. Dette er korrekt, og jeg har underskrevet en kontrakt med Williams for 2023. Jeg kører for Williams næste år.

Mens Alpine og McLaren slås om Oscar Piastris arbejdskraft, ser Williams sig om efter alternativer til Nicholas Latifi.

Formel E-mesteren Nyck de Vries skulle være på pole-position efterfulgt af Willams’ egen junior, den amerikanske F2-kører Logan Sargeant.

HER KAN DU LÆSE mere om den kaotiske situation hos Alpine, og en tidigere Formel 1-kørers vilde forudsigelser, som blandt andet sender Daniel Riccardo til Haas.