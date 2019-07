Hedt rygte: Verstappen kan droppe Red Bull

SPIELBERG (Ekstra Bladet): Formel 1 er for alvor i gang med sin silly season, efter tyske Auto-Motor-und-Sport har pustet til en historie om Max Verstappens Red Bull-kontrakt.

Dr. Helmut Marko bekræfter, at den indeholder krav til, hvor konkurrencedygtig Red Bull skal være i sommeren 2019. Er de ikke opfyldt, kan den hollandske stjerne frit skifte team.

Ifølge det tyske magasin frygter Red Bull-bossen, at Mercedes-bossen Toto Wolff allerede har haft følere ud til Verstappen-lejren.

De suveræne sølvpile har dog et luksusproblem med masser af talent på kontrakt. Lewis Hamilton dominerer, og som alternativer har de både Valtteri Bottas og tredjekøreren Esteban Ocon, som blev bænket til denne sæson, netop fordi Mercedes havde fremtidsplaner med ham. Også George Russell er på kontrakt og virker lovende.

Selv om F1-fans ville elske at se Hamilton og Verstappen duellere om mesterskabet for Mercedes, kan man også argumentere for, at det vil være en sprængfarlig cocktail med de to i samme garage - og en tung post på lønbudgettet.

Sandsynligvis fortsætter Verstappen for teamet, der skabte hans karriere i Formel 1, inden alle muligheder er åbne fra 2021, hvor stort set ingen kørere har kontrakter på nuværende tidspunkt.

Men viser det sig at være mere end et rygte, kan det udløse en større rokade som i fjor, hvor Daniel Ricciardo i sommerpausen overraskede alt og alle med sit skifte fra Red Bull til Renault.

Hvad klausulen præcist indeholder, er der to bud på. Den ene angår Verstappens position i VM på et bestemt tidspunkt i løbet af sommeren; den anden går på, at hollænderen skal nå at vinde et løb i 2019.

Hvis det sidste er tilfældet, er rygtet lagt i graven med triumfen i Østrigs Grand Prix, før det for alvor fik vinger.

