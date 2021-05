Heftig crashfest udløser dansk succes

Stabilitet vinder mesterskaber i motorsportens juniorkategorier.

Med den tilgang fik den danske Mercedes-junior og ART Grand Prix-kører Frederik Vesti en glimrende start i Barcelona på Formel 3-sæsonen.

I sprintløb nummer to endte den 19-årige jyde på podiet nederste trin. Et resultat, man to tredjedele inde i løbet IKKE ville have forudset.

Men man skal huske at tage højde for vildbasserne i de lavere kategorier, hvilket også skal læses som en anbefaling til at tænde for tv’et, når der køres race.

F3 (og F2) er svært underholdende.

Frederik Vesti startede som sekser og faldt en placering tilbage på første omgang.

Alene ved at holde sig ud af ballade avancerede han til podiet.

To gange præsterede de to førende kørere at crashe sammen - og samme sted på banen.

Først gik Enzo Fittipaldi og David Schumacher for hårdt til hinanden gennem første sving, hvilket endte i tårer.

Og på næstsidste omgang skete nøjagtig det samme for Dennis Hauger og Matteo Nannini, som endte parkeret nærmest oveni hinanden på banen.

Fire mand ude, og de tålmodige blev belønnet.

Søndag venter hovedløbet og de store point. Her starter Frederik Vesti femmer. Foto: Dutch Photo Agency

Premas Olli Caldwell vandt foran Alpine-junioren Victor Martins og Frederik Vesti.

- Vi begyndte lidt for langsomt og havde svært ved at følge med, men så kom dæk og bilen til live, fortæller danskeren.

- Jeg er rigtig glad for podiet, for det gælder om at få det maksimale ud af de her sprintløb, som er meget svære, siger han.

Første sprintløb endte med en syvendeplads og til søndagens hovedløb, hvor de store point er på spil, starter han femmer.

- Jeg havde potentielt til top tre i tidtagningen, men lavede en stor fejl i sidste sektor, siger Vesti, som håber på at afslutte turen til Spanien med endnu et podie.

Ambitioneren er store denne sæson for danskeren - LÆS MERE HER.

Foto: Joe Portlock/FIA Formel 3

Hos hans team ART Grand Prix var der meget andet at glæde sig over denne lørdag. Teamkammeraten Aleksandr Smolyar vandt det første sprintløb (men udgik i det andet), mens Juan Manuel Correa scorede et følelsesladet point i sit comeback.

Correa er på mirakuløs vis vendt tilbage til racing efter komplicerede benbrud i den ulykke på Spa i 2019, som kostede franske Anthoine Hubert livet.

Sådan gik det i kvalifikationen til søndagens Formel 1-grandprix.