Hele familien taler om én ting: Godt hun ikke er sådan

Han er nærmest født med et rat i hænderne, og hele familien Magnussen har benzin i blodet.

Som to-årig kørte Kevin Magnussen gokart, og derfra har racing fyldt ufatteligt meget i hans nu 28-årige liv.

I podcasten 'In the Pink' med Sky Sports-værten Natalie Pinkman fortæller Kevin Magnussen om opvæksten med den motorgale familie, og så forklarer han også, hvorfor det er godt, at konen, Louise Gjørup, ikke er lige så bidt af F1.

- Hun vidste ikke meget om det. Hendes familie så aldrig motorsport eller havde nogen ide om det. Hun har måttet lære mange ting, men for en, der ikke er motorsportfan fra start, har hun lært meget. Når nu hendes mand kører, er det selvfølgelig kun naturligt, at hun ser det og hepper på mig, siger Magnussen i podcasten.

Kevin Magnussen med lillebror Luca, far Jan Magnussen og Louise Gjørup. Foto: Hone/LAT/REX

Hjemme hos familien er der et anderledes fokus på racerløb.

- Vi snakker kun om motorsport i min familie, så det ville være for meget, hvis min kone også var en motorsportsnørd.

- Jeg elsker det, men det kan blive for meget. Man er så fokuseret i de weekender, så man er helt udkørt bagefter. Hele tiden går man og finder små ændringer til setup'et eller finjusterer sin kørsel, så når man har fri, så vil man gerne koble af, se en film og slappe af.

De to blev gift i august 2019.

Parret har været sammen siden 2015. Foto: Claus Bonnerup

Lige nu kæmper Kevin Magnussen med at finde næste arbejdsgiver inden for motorsporten, men det ser svært ud i Formel 1, hvor der kun resterer tre løb i denne sæson.

Han håber at have fremtiden på plads i slutningen af november, fortæller han i podcasten.

Derudover blev han bedt om at afsløre noget om sig selv, som fansene ikke vidste, og svaret var, at han gik i søvne. Det var lige ved at blive rigtig farligt, men konen nåede at stoppe ham undervejs - læs mere her:

