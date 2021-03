Helt nye toner

SAKHIR (Ekstra Bladet): Lewis Hamilton-sejr foran Max Verstappen lyder hverken sexet eller særlig overraskende.

Ikke desto tegner 2021-sæsonen i Formel 1 til at blive en intens duel mellem de to, hvor hollænderen lige nu har den hurtigste bil; også selv om den syvdobbelte verdensmester snuppede sejren i Bahrain.

- Vi mangler fart i kvalifikation og en del, konstaterede Mercedes-teamchef Toto Wolff efter premieren.

- Bahrain har aldrig været, hvor Red Bull var stærkest. De har heller ikke været så gode fra starten af sæsonen. Denne weekend viste, at sådan er det ikke længere. I 2021 er jeg ikke i tvivl om, at de bliver utroligt svære at slå. De er det førende hold, og jeg tror, at racingguderne i dag var med os.

- Det er ikke sådan, at vi har fundet noget ekstraordinært. Vi vandt via strategi, en solid racerbil og med held til slut, siger Wolff.

Fra begge topteams beder man om klarere retningslinjer fra løbsledelsen, for reglerne skiftede undervejs og påvirkede resultatet, som Max Verstappen til sidst angreb og overhalede Hamilton.

På forhånd havde kørerne fået at vide, at så længe de ikke drog en fordel, ville der blive set gennem fingre med, hvis man kørte bredt i sving fire.

Max Verstappen startede fra pole-position og førte fra start, men med lidt held og taktisk snilde lykkes det Mercedes at snyde ham for sejren. Foto: Hamad I Mohammed/Ritzau Scanpix

Mercedes-duoen begyndte at udnytte det, hvilket ifølge Red Bull gav et par tiendedeles fordel pr. omgang.

Holdene var på radioen med race-kontrollen, som indskærpede, at nu ville man ikke tolere det længere.

- Jeg er også forvirret. I starten af løbet fik vi at vide, at der ikke ville være sanktioner i sving fire. Lige pludselig fik vi at vide, at det ville blive set som en fordel og kunne give en straf, siger Mercedes-chefen.

- Vi debatterede det frem og tilbage. Men i sidste ende hjalp den beslutning os med at vinde løbet. Max kørte bredt i sving fire; det blev set som en fordel, og han måtte give placeringen tilbage. Det sikrede os sejren.

- Men beskederne er nødt til at være klare og konsistente, simple og ikke en Shakespeare-roman, der giver rum for fortolkning.

Strategi gav bagslag

Verstappen lugter blod

De kan smadre drømmen: Lundgaards største rivaler

Red Bull-bossen Christian Horner er enig.

- Vi fik en instruks om at give placeringen tilbage med det samme. Det var frustrerende, og Lewis kunne lige akkurat holde fat, siger Horner.

- Men reglerne burde være sort-hvide - ikke en gråzone.

McLaren og Ferrari var for langt bagude til at kunne true podieplaceringerne, men forrest tegner der sig en spændende duel.

- Det ligner, at to hold er meget tæt på hinanden, hvilket er godt for Formel 1. Det var et godt løb, og et som gjorde ondt at tabe. Tillykke til Mercedes og Lewis Hamilton. Forhåbentligt kan vi gøre det svært for dem i samtlige løb, siger Horner.

Nyt i F1: 13 ting, du skal vide

Skal nå ultimativt krav: En sæson fra Formel 1