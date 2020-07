Helt skør F1-premiere: Østrigsk hedeslag

Miraklerne udeblev for Kevin Magnussen og Haas, da Formel 1 med fire måneders forsinkelse tog hul på 2020-sæsonen på Red Bull Ring.

Mulighederne og potentialet var ellers til stede i et vanvittigt grandprix, hvor kun 11 biler så ternet flag - og ingen af dem fra Haas.

Vi skal tilbage til sæsonpremieren i 2015 for at finde et løb, hvor så få gennemførte.

På alle leder og kanter gav Østrigs Grand Prix et ufatteligt resultat.

Valtteri Bottas konverterede sin pole-position uden de store problemer, men hvem havde lige set, at Lando Norris fra McLaren skulle score en tredjeplads og som bonus løbets hurtigste omgang? Eller at Sebastian Vettel fra Ferrari var heldig med at blive tier …

Haas har rigtig gode minder fra denne bane og for en stund lignede det, at den 27-årige dansker var i stand at levere en overraskelse.

Halvvejs gennem løbet var Magnussen avanceret fra sin startposition som 16’er til nummer 11 via en af hans klassiske gode starter kombineret med andre teams’ tekniske problemer.

Selv om kalenderbladet siger juli, er vi først på sæsonen, så driftsikkerheden er endnu ikke helt på plads.

Max Verstappen var en af forhåndsfavoritterne og lå toer, da hans Red Bull overraskende stod af. Renaults Daniel Ricciardo fulgte kort tid efter, ligesom en af sæsonens overraskelser Racing Point viste sprækker i rustningen, da Mercedes-motoren i Lance Strolls lyserøde racer ikke ville mere.

George Russell måtte parkere sin Williams i græsset, og Kimi Räikkönens Alfa Romeo mistede pludselig et hjul. Til allersidst måtte også Alexander Albons Red Bull og Daniil Kvyats Alpha Tauri stå af.

Kimi Räikkönens Alfa Romeo var en af ni racere, som ikke så ternet flag. Foto: Leonhard Foeger/Ritzau Scanpix

På alle fronter var det hedt på Red Bull Ring.

Desværre for Kevin Magnussen-fans opførte bremsesystemet i VF-20’eren sig heller ikke som planlagt i den varme østrigske sommer.

De forreste skiver stod af, og danskeren måtte udgå.

- Jeg får en slags bremsefejl. De giver op, så da jeg rammer bremserne, er det kun baghjulet, der bremser. Jeg ved ikke hvorfor endnu, fortalte danskeren, da han ramte paddocken.

- Vi vidste godt, at det ville blive lidt varmt for bremserne, men vidste ikke, at det blev så slemt.

Fra 11. pladsen lå han ellers og lurede på point, og der var væsentligt mere race i Haas end sidste år, hvor de faldt hjælpeløse gennem feltet om søndagen, hvilket danskeren også bemærkede.

- Der er også meget positivt at tage med. Jeg lå 11’er og startede 16’er, hvilket var efter, at jeg allerede havde sparet meget bremser, siger han.

Romain Grosjean gjorde det svært for sig selv ved at miste tre placeringer allerede på første omgang. Franskmanden fejlede for mange starter i fjor og havde fokus på at gøre det anderledes i år, men noget fungerer slet ikke for ham

Hans løb sluttede reelt lidt senere, da han spandt af banen og måtte tage et for tidligt pitstop. Grosjean udgik også senere med et bremseproblem.

Kæmpe antiklimaks for Haas-teamet, da point var inden for rækkevidde, som bil efter bil udgik.

Valtteri Bottas jubler over premieresejren. Foto: Pool/Reuters/Ritzau Scanpix

Covid-19 betyder et lidt anderledes podie. Foto: Joe Klamar/Pool/Ritzau Scanpix

Løbet er et gensyn værd, selv om Mercedes’ sejr aldrig blev udfordret for alvor, og de igen lader til at være i en klasse for sig selv.

Lewis Hamilton måtte nøjes med fjerdepladsen.

Briten startede løbet med tre pladsers straf, da han lørdag ignorerede et gult flag under tidtagning. Det lignede en stensikker andenplads, lige indtil den forsvarende verdensmester ifølge dommerne forsvarede sig lidt for ivrigt mod Alexander Albon.

Det kostede et sammenstød og Red Bull-kørerens første podieplacering; en gentagelse af scenariet fra Brasilien i fjor.

Dommerne takserede Hamiltons brøde til fem sekunder, hvilket forfremmede Charles Leclerc til andenpladsen og Lando Norris til tredjepladsen.

Ferrari var dog ingen steder i løbet, og Leclerc nåede kun så langt frem takket være de mange safetycar-genstarter. Sebastian Vettel gjorde sig ingen tjenester med en klodset påkørsel af Carlos Sainz, og den tyske Ferrari-stjerne var decideret heldig med at lande 10. pladsen og et enkelt point.