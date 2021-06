Helt tæt på Schumacher: - Lader ham ikke i stikken

Søndag sender Ekstra Bladet eksklusivt boksebraget mellem Floyd Mayweather og Logan Paul. Bliver det til bøllebank, sensationelt nederlag eller ren skandale? SE MED HER (PLUS+)

Det er mere end syv år siden, at Michael Schumacher forulykkede på en skiferie i Frankrig og pådrog sig alvorlige hovedskader.

Alligevel er det forsvindende lidt, verden ved om tyskerens ve og vel efter det tragiske uheld i Meribel.

Den syvdobbelte Formel 1-verdensmester har været afskærmet fra omverdenen i hele sin rehabiliteringsproces, som stadig pågår.

Få har dog fået et indblik i ikonets kamp for at vende tilbage til livet - i bedst mulig udgave - men gruppen tæller kun den nærmeste familie og inderkredsen af vennerne.

Forhenværende Ferrari-teamchef Jean Todt,hører nærmest til i begge kategorier.

Den 75-årige franskmand fejrede triumfer på stribe med Schumacher hos den italienske gigant, og de to opbyggede et bånd, som bragte Todt tæt på legenden, konen Corinna og børnene Gina-Maria og Mick.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Michael Shumacher og Jean Todt vadede fra den ene succes til den anden i deres storhedstid på Ferrari. Foto: Frank Augustein/Ritzau Scanpix

Og Todt ser stadig dem alle sammen. Også Michael. Det sker sågar regelmæssigt, fortæller vennen, der nu er præsident for det internationale motorsportsforbund, FIA.

- Jeg ser Michael mindst to gange om måneden. Jeg lader ham ikke i stikken. Hverken ham, Corinna eller resten af familien. Vi har haft så mange oplevelser sammen, og alt det smukke, vi har gennemgået, er en del af os, og det vil altid bestå, siger Todt i et interview med Corriere dello Sport.

Franskmanden følger naturligvis også med i Mick Schumachers udvikling i Formel 1, hvor debutsæsonen lige nu er godt undervejs.

Desværre må Todt skue langt tilbage i feltet for at følge Haas-tyskeren, der ikke har materialet til at kæmpe med om point.

- Han er ydmyg og høflig. Men for lige nu er hans ambitioner begrænset af, at han kører i en bil, som ikke er konkurrencedygtig, siger Todt.

I et interview med Gazzetta dello Sport løftede Mick Schumacher tidligere på året sløret for, hvordan hans far reagerede, da den nuværende Haas-profil fortalte, at han ville være racerkører. Den historie kan du læse her.