Hemmelig snak: I spil til chokskifte

Racing Point har to kørere på kontrakt til 2021. Ikke desto mindre tager rygterne til om, at Sebastian Vettel skal føre teamet an fra næste år, hvor det relanceres som Aston Martin

På banen påvirker covid-19 kalenderen til Formel 1 med færre grandprixer og tomme tribuner, men på et område er motorsportens fineste klasse fuldstændigt upåvirket af pandemien.

Silly season og årets kørerkabale buldrer løs.

Før Ungarns Grand Prix intensiveres spekulationerne om Sebastian Vettels fremtid.

Tyske Bild mener at vide, at der ligger et tilbud på bordet til den firedobbelte verdensmester fra ambitiøse Racing Point, som næste år forvandles til Aston Martin.

Teamchef Otmar Szafnauer kunne i Østrig have bekræftet teamets kørere til 2021, men svarede behændigt uden om ved at konstatere, at både Sergio Perez og Lance Stroll begge have lange kontrakter. Intet om hvorvidt de rent faktisk skulle sidde i bilerne.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Hvad er op og ned?

Historisk har Bild altid haft godt styr på Sebastian Vettels gøren og laden i Formel 1. Når det er sagt, har Tysklands største avis også en interesse i at finde et job til landets største aktive racerkører.

For tre år siden havde Michael Schumachers hjemland tre kørere i Formel 1. Finder Vettel og Racing Point ikke sammen, risikerer de at stå uden en eneste tysker på gridden for første gang siden 1981.

Racing Point ejes af et konsortium ledet af den canadiske dollarmilliardær Lawrence Stroll, som har tjent broderparten af sine penge på relanceringer af tøjmærker. Først på året skød han sammen med et nyt konsortium halvanden milliard kroner kroner i Aston Martin mod en ejerandel.

Strolls gode bekendte Mercedes-teamchef Toto Wolff har også investeret i bilmærket og ejer nu en procent af aktierne.

Herefter blev Aston Martin annonceret som titelsponsor af Racing Point fra 2021, men motoren og dele af teknologien stammer stadig fra Mercedes.

Ansætter man Sebastian Vettel, vil det helt sikkert gøre underværker for aktiekursen og hjælpe det nye Aston Martin-team på vej mod sine ambitiøse mål.

Før weekendens løb er Sebastian Vettel fåmælt om sin fremtid, men bekræfter dog, at der har været ‘snak’.

- Rygter hedder rygter af en grund. Ikke meget har ændret sig, siger Ferrari-stjernen.

- Faktum er, at der ikke er nyheder. Som jeg sagde sidst, kommer det nok til at tage noget tid for mig at træffe den rigtige beslutning.

Den firedobbelte verdensmester siger, at der på nuværende tidspunkt kun har været 'snak' med Racing Point, ligesom det var det med Renault, før franskmændene ansatte Fernando Alonso. Foto: Joe Klamar/Ritzau Scanpix

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Hvis sæde er i fare?

Umiddelbart er det Sergio Perez, selv om den 30-årige mexicaner sidste år underskrev en aftale, der løber til og med 2022. Men ifølge Bild indeholder den en klausul, hvor Perez per 31. juli denne sommer kan købes ud af teamet.

Ifølge mexicansk ESPN er Sergio Perez og dennes manager, legenden Julian Jacobi (som havde Ayrton Senna og Alain Prost i sin stald på samme tid) bekendt med Vettel-forhandlingerne og er begyndt at forhøre sig hos andre teams.

Torsdag gentog Perez, at han har en kontrakt, men at man i Formel 1 aldrig kan vide sig 100 procent sikker.

- I løbet af ugen kom rygterne frem, og vi blev faktisk kontaktet af et andet team i paddocken - navnet vil jeg ikke afsløre - men også hold fra andre serier, hvilket var lidt af en overraskelse, da jeg har en kontrakt her.

- I øjeblikket er det kun rygter. Jeg har ikke mere at tilføje ud over, at jeg har en kontrakt, siger mexicaneren.

Hvis Perez købes ud, bør Lawrence Stroll kåres som alle tiders curlingfar.

Det oplagte ville være at sætte sønnen Lance Stroll på sidelinjen. Årets Racing Point bider Red Bull i haserne som årets næstbedste bil, men den unge canadier kan i sin fjerde sæson i Formel 1 stadig ikke matche sin teamkammerat, som nyder stor opbakning på teamet.

Sergio Perez var med til at holde liv i Force India, han var en stor del af redningen, da teamet gik i betalingsstandsning, og holdets mangeårige magiker af en teknisk chef, Andrew Green, er en stor fan af mexicaner.

I sidste ende bestemmer Lawrence Stroll. Selv om man ikke bliver milliardær uden at træffe svære beslutninger, tvivler de færreste på, at han er klar til ofre sin søn. Hele vejen gennem Lance Strolls karriere har farmand købt de bedste teams til ham ...

Både Sergio Perez (t.h.) og Lance Stroll har lange kontrakter med Racing Point. Men kontrakter er før blevet brudt i Formel 1 ... Foto: Glenn Dunbar/Racing Point F1 Team

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Interessant for Haas

Hvis Sergio Perez bliver ledig, har han reelt kun to muligheder, hvis han vil fortsætte i Formel 1.

Haas - hvis der eksisterer et Haas-team fra 2021 - eller Alfa Romeo, såfremt den snart 41-årige Kimi Räikkönen går på pension.

Mexicaneren begyndte i 2011 sin F1-karriere for Sauber, som Alfa Romeo hed dengang, og opnåede i 2012 tre podier for teamet, hvilket sendte ham videre til McLaren.

Perez var i dialog med Günther Steiner og Gene Haas tilbage i 2018, hvor hans sommer var tumultarisk, som fremtiden var uvis, da Force India gik i betalingsstandsning.

Han endte med at blive hos holdet, men vil være interessant for Haas.

Også selv om han ikke medbringer, så mange pesos som mange tror.

I begyndelsen af karrieren fulgte der en meget stor sponsorpakke med fra telemogulen Carlos Slims selskaber. Ifølge Ekstra Bladets oplysninger er den mærkbart decimeret i de senere år, som Sergio Perez er begyndt at køre for mere velkonsoliderede teams. Carlos Slim havde ingen problemer med at hjælpe Force India for at holde dem i live, men trods statussen som verdens 12. rigeste mand udskrives ingen blankocheck.

Haas-teamchefen er også fåmælt, når talen falder på Sergio Perez.

- I mit sted skal jeg tale med alle. Jeg taler meget og med mange mennesker. Jeg har naturligvis i tidligere år talt med ‘Checo’. Jeg har respekt for ham, jeg kender ikke hans situation hos Racing Point, og jeg ønsker ikke at tilføje til nogen spekulationer om hans fremtid, for jeg kender ikke til den, siger Günther Steiner.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Protesten mod Racing Point

Sebastian Vettel holder med garanti et vågent øje med den protest, som Renault indgav mod Racing Point og deres ‘lyserøde Mercedes’ efter Steiermarks Grand Prix på Red Bull Ring.

Siden vintertesten har rivalerne set sig sure på teamets RP20, som er en tydelig kopi af sidste års Mercedes. Racing Point har virkelig dygtig genskabt, de dele af Mercedes-raceren, de ikke kunne købe og lader til at kunne blande sig i toppen både i år og til næste sæson, fordi pandemien har låst meget udvikling til 2021, så der kun vil være små forskelle på dette års og næste års biler.

Renault mener at have fundet vejen til at rive tæppet væk under hele den model.

De har fokuseret på en del af Racing Point-raceren og nedlagt protest mod den. Vinder de sagen, protesterer de formentlig mod andre dele af bilen.

Fokus er på de såkaldte ‘brake ducts’, som er en del af bremsekølingen, men som også spiller en aerodynamisk rolle og bidrager til bilens samlede downforce.

Vækker bekymring: Alle frygter dem

Artige drenge: På tide, ikke?

Erkender fadæse: - Den værste afslutning

I 2019 var det tilladt at købe dem af andre teams, men fra 2020 skal hvert team designe sine egne. Umiddelbart ser Racing Points og Mercedes’ identiske ud. Tyskerne kommer ikke til at beklage sig; Racing Point er en kunde, og de slår dem på banen.

Men argumentet fra Renalt er, at kopien er så tæt på Mercedes’ design, at det ikke kan siges at være Racing Points eget design og derfor ikke lever op til reglerne fra det internationale motorsportsforbund, FIA.

Afklaring ventes i forbindelse med løbene på Silverstone.

Debriefing fra Steiermark: - Christian når Formel 1

Kevins egne biler: De første, største og fedeste

Debriefing fra Østrig: Ferrari-deal giver bagslag

Watts karakterer: Helt sort

Divaens comeback: Selvmål af Alonso