Her er det et mulehår fra at gå galt

For første gang siden 2019 er Formel 1 tilbage i Montreal til det canadiske grandprix.

Red Bulls Max Verstappen var hurtigst i begge træninger fredag, hvor Ferraris Carlos Sainz var tæt på at komme i nærkontakt med et murmeldyr.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Danske Kevin Magnussen endte som henholdsvis nummer 20 og 14 i de to træninger. Haas-kollegaen Mick Schumacher blev nummer 18 og 15.

Ferrari tog andenpladsen i begge træninger på Circuit Gilles Villeneuve med først Carlos Sainz og siden Charles Leclerc.

Under den første træning stjal et murmeldyr kortvarigt opmærksomheden, da den store gnaver løb ind over banen lige foran Carlos Sainz.

Spanieren missede det heldige dyr med et mulehår.

Et murmeldyr ses her ved banen på Circuit Gilles Villeneuve fredag, mens Lance Stroll kan ses i baggrunden i sin Aston Martin. Foto: Clive Rose/Ritzau Scanpix

Murmeldyr findes mange steder i Canada og har på godt og ondt været en fast del af Formel 1 i landet, lige siden at Circuit Gilles Villeneuve for første gang var vært for det canadiske grandprix i 1978.

I løbet af årene har flere af de små pelsdyr måtte lade livet i mødet med en Formel 1-bil.

Senest beskadigede Romain Grosjean i 2018 den forreste del af sin Haas-bil, da han ramte et murmeldyr under træning.

Ifølge motorsportsmediet Crash udtalte Grosjean dengang, at han var 'skuffet' over, at sikkerhedsvagter ikke havde forsøgt at fange og fjerne dyret fra banen, efter at det før uheldet var blevet spottet af tv-kameraer.

