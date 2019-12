Her er dommen over Kevin

Årets Formel 1-finale blev ikke noget festfyrværkeri for Haas og Kevin Magnussen. Men det var nu heller ikke forventet.

På Yas Marina-banen i Abu Dhabi lavede danskeren en flot start, men den manglende fart blev som ventet et problem, som løbet skred frem.

At det er bilen og ikke køreren, den er gal med, blev endnu en gang understreget af, at Kevin Magnussen sluttede som nummer 14 og en enkelt placering foran holdkammerat Romain Grosjean. En rundflyvning over de internationale Formel 1-sites viser da også, at bedømmelserne af danskeren generelt er bedre end franskmanden.

Det kan man også læse i VM-stillingen, der dog ikke er så sjov for Haas. 15.-pladsen er Magnussens med 20 point, mens Grosjean slutter som nummer 18 og tredjesidst med otte.

I Abu Dhabi endte det med to gange nul for Haas-kørerne. Herunder kan du se de internationale karakterer for Kevin Magnussens præstation.

Autosport 7/10

Motorsportssitet Autosport er de mindst kritiske over for Magnussen. Her bliver der lagt vægt på, at Kevin Magnussen rent faktisk foretog de rigtige beslutninger, men at bilen ganske enkelt ikke er til mere.

- Kvalificerede sig godt sammenlignet med Grosjean og holdt tidligt sin 10.-plads, før han faldt bag Perez og Bottas. Kæmpede for at hænge på, men Haas-raceren var ikke hurtig nok og sårbar på langsiderne, hvilket resulterede i en 14.-plads, efter at han blev passeret af Raikkönen.

- Alt i alt en hæderlig weekends arbejde i en begrænset bil, selv om han måske kunne have slået Raikkönen på 13.-pladsen.

Auto Motor und Sport 6/10

Tyskerne er mere kritiske - måske fordi de i præmissen tog fejl af Magnussens placering efter den fantastiske første omgang. Det kunne måske have ændret karakteren, men det er ren spekulation. Derfor blev han bedømt som Grosjean med et sekstal.

- I modsætning til Grosjean fik Magnussen en god start, og efter en omgang var han på 7.-pladsen (det var nu 9. pladsen, red.). Men han kunne kun holde sig i pointene i fem omgange.

- Begge Renault, begge McLaren, Perez og Kvyat var for hurtige for Haas-køreren, der til slut endte som nummer 14. Forspringet til holdkammeraten var 19 sekunder.

Crash 6/10

Motorsportssitet Crash kan heller ikke rigtig skrue sig op over Magnussens præstation - men det hænger også sammen med, at bedømmelsen generelt er lidt mere kritisk her.

Kigger man på samtlige karakterer er der faktisk blot otte kørere, der er bedre end Magnussen, der altså deler en 9.-plads. Igen en karakter foran Romain Grosjean.

- En sæson, Haas vil være glad for at vende ryggen. Magnussen startede godt og kom fra 14.- til 9.-pladsen på åbningsomgangen, men så kom den traditionelle falden ned gennem rækkerne.

- Efter at han kom på hårde dæk, røg Magnussen ned på 14.-pladsen, hvor han ikke var i stand til at avancere, da kørerne foran ham holdt sig ude af problemer.

