Her er fremtidens Formel 1-stjerner

SAKHIR (Ekstra Bladet): 2020-sæsonen i rugeklassen F2 har budt på et af de stærkeste felter i årevis.

- Alle beregninger, som er lavet på mit team, viser, at dette år i F2 er et af de mest konkurrencedygtige år, som F2 nogensinde har haft. Hvis ikke det allermest konkurrencedygtige. Baseret på hvor tæt mesterskabet er, hvor stabile kørerne har været, og mængden af talent i feltet, siger den kommende Haas-kører Nikita Mazepin.

Mick Schumacher sikrede titlen, men ligesom for to år siden, hvor George Russell, Lando Norris og Alexander Albon rykkede en klasse op, har tre kørere kurs mod F1.

F2-mesteren bliver teamkammerat hos Haas med Nikita Mazepin, mens det kun er spørgsmål om tid, før Yuki Tsunoda præsenteres som Daniil Kvyats afløser hos Alpha Tauri.

I feltet gemmer sig flere navne, som presser sig på til de kommende år. Heriblandt den østjyske juvel i Renaults talentprogram, Christian Lundgaard.

F2-sæsonen blev afsluttet med fire løb i Bahrain. Foto: Dan Istitene/FIA Content Pool

Mick Schumacher

Som Ekstra Bladet kunne berette for over en måned siden, har den 21-årige tysker skrevet en flerårig aftale med Haas. Han ankommer til det amerikanske team med stil som F2-mester.

Kvalifikationer har været hans akilleshæl i F2, og i Mellemøsten blev det mere spændende, end han brød sig om. Titelkampen løb til allersidste race.

Foto: Dan Istitene/Getty/FIA Content Pool

Callum Ilott

Briten var førsteudfordrer, men har aldrig for alvor været i spil til et F1-sæde næste år. Konkurrencen i Ferraris talentprogram er for stor, og 22-årige Ilott er ikke så attraktiv som flere af rivalerne.

Han har kurs mod en testrolle hos Ferrari og fortsætter næppe i F2. Ganske enkelt har han ikke råd.

Yuki Tsunoda

Japaneren sikrede sin superlicens i Bahrain, og Red Bull-bosserne har været meget åbne om, at hvis det skete, ville han blive forfremmet til Alpha Tauri. Tsunoda var svært uheldig i den første weekend i Bahrain, men understregede sin klasse i den anden.

Honda-støttede Tsunoda har fået test i en gammel Alpha Tauri og skal også teste for teamet i Abu Dhabi.

Japaneren sluttede F2-sæsonen bedst af med en sejr og en andenplads. Foto: Dan Istitene/Getty/FIA Content Pool

Christian Lundgaard

Renault har fortsat planer om, at den 19-årige østjyde skal være klar til Formel 1 i 2022. Men muligheden for forfremmelse betinges af, at Lundgaard sikrer sig næste års F2-mesterskab.

Når Lundgaard har været bedst i år, har han været uovertruffen, men der har været for mange udfald til at holde fast i de øverste placeringer. Turen til Mellemøsten var lidt af en skrækfilm. En defekt ødelagde første weekend, og i sæsonfinalen stallede han i starten.

Næste år har han fordel af at være i samme kategori to år i træk. Fortsætter hos ART Grand Prix, hvor han får den unge lovende franskmand Theo Pouchaire som teamkammerat.

Robert Shwartzman bliver en af de største konkurrenter i F2 for Christian Lundgaard næste år. Foto: Dan Istitene/FIA Content Pool

Robert Shwartzman

Sidste års F3-mester begyndte sæsonen med vinden i ryggen, hvor han vandt et par imponerende (og heldige) løb trods russerens åbenlyse problemer med at kvalificere sig langt nok fremme.

Siden har han haft det svært hos Prema, hvor al fokus er på Mick Schumacher, men leverede en stærk afslutning i Bahrain. Fortsætter i F2, hvor han i 2021 er en af storfavoritterne til titlen.

Nikita Mazepin blev i Bahrain præsenteret som Haas-kører. Foto: Joe Portlock/FIA Content Pool

Nikita Mazepin

Russeren kører for Haas næste sæson og bliver interessant at følge i Formel 1. Mick Schumacher kan sagtens få problemer med at slå ham.

Han har fart, men er også vild og svingende i sine præstationer. I Bahrain viste han sin mørke side med for aggressiv kørsel og dertilhørende straffe.

Ligesom andre rigmandsønner er Mazepin velsignet af omfattende testprogrammer på siden, og de bedste ingeniører som rubler kan købe. Men var næppe blevet valgt foran mange af sine rivaler, hvis ikke det var for fars penge.

Guanyu Zhou

Renault-akademikøreren har seriøst mange yuan i ryggen, og der findes ikke et Formel 1-team, som ville sige nej til en kineser. Christian Lundgaard har glæde af Zhou, hvis penge blandt andet betaler størstedelen af de tests i to år gamle Renault-racere, som akademikørerne får.

Zhou er interessant som betalingskører og viser glimt af potentiale, men mangler resultater. Den 21-årige kineser er blevet nummer syv og seks i sine to første sæsoner i F2.

Guanyu Zhou er det tætteste Kina har haft på en potentiel F1-kører. Foto: Dan Istitene/FIA Content Pool

På vej

Lundgaard og co. skal op mod et par interessante rookier i 2021.

Danskerens kommende teamkammerat, den blot 17-årige Théo Pourchaire, har Frederic Vasseur og Saubers juniorteam i ryggen og har leveret store resultater i F4 og F3.

Australske Oscar Piastri, som vandt F3 og også er medlem af Renaults akademi, rykker op til det stærke Prema-team.

F2-stilling - efter 12 afdelinger 1. Mick Schumacher (Prema) 215 point 2. Callum Iliott (UNI-Virtuosi) 201 point 3. Yuki Tsunoda (Carlin) 200 point 4. Robert Shwartzman (Prema) 177 point 5. Nikita Mazepin (Hitech) 164 point 6. Guanyu Zhou (UNI-Virtuosi) 151,5 point 7. Christian Lundgaard (ART GP) 149 point 8. Louis Delétraz (Charouz) 134 point 9. Felipe Drugovich (MP) 121 point 10. Luca Ghiotto (Hitech) 106 point

