Her er Mercedes' nye vinderbil

Det personlige mål for Lewis Hamilton i den kommende sæson er krystalklart: At slå Michael Schumachers rekord, der med syv VM-titler gennem tiden er gået over i historien.

Det skal Mercedes' nyeste W11-racer, der fredag blev luftet på Silverstone, hjælpe ham med.

Mercedes har vundet alle 12 af verdensmesterskaberne - seks individuelle og seks gange konstruktørtriumf- siden de nuværende hybridmotorer blev introduceret til i 2014, og der er ikke meget, der tyder på, at W11-raceren kommer til at bryde den statistik.

Sådan ser den ud. Foto: Daimler AG

Også på kørerfronten er der dårligt nyt til konkurrenterne. For ifølge Reuters advarede Lewis Hamilton allerede i januar om, at han ville komme på et andet niveau i år og ville være 'en maskine', når sæsonen startede.

Og på Instagram fortalte han til sine 14,2 millioner følgere, at hans vintertræning havde været 'en af de bedste'. Så god, at han havde tabt sig fem kilo sammenlignet med sidste år.

Mercedes nyeste skud på stammen er en fortsættelse af sidste års kending, men forbedringerne til W11 blev vist frem på Silverstone i dag. Foto Daimler AG.

- Jeg passer ind i mit sæde, hvilket er en god start. Sidste år passede jeg knapt så godt i sædet, så jeg var nødt til at foretage en masse ændringer, sagde Lewis Hamilton til Reuters.

- Jeg tror, at på det her tidspunkt af året, føler man ikke noget pres, og det handler egentlig bare om at have det sjovt. Men jeg er fokuseret, dog det handler virkelig om at nyde øjeblikket.

De første test af bilerne finder sted fra onsdag 19. februar til fredag 21. februar i Barcelona, mens anden omgang af testene foregår en uge senere 26.-28. februar.

Udbruddet af coronavirus i Kina har allerede sat en stopper for en række sportsbegivenheder i Kina og omegn i 2020, og måske bliver landets Formel 1-grandprix også udsat.

