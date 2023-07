Her går grænsen: Ellers dør vi begge to

FRANCORCHAMPS (Ekstra Bladet): 'Kør efter forholdene'.

'De er verdens bedste racerkører, hvorfor kører de ikke?'.

'Tøsedrenge'.

Ovenstående er alle kommentarer, som flyder på sociale medier og i Ekstra Bladets livedækning, hver gang der er afbrydelser i Formel 1 på grund af regn.

I stedet for at tage kommentarer fra folk, der kun har kørt en Formel 1-racer på Playstation for gode varer, spurgte Ekstra Bladet Kevin Magnussen, hvornår der er for meget vand.

- Jeg vil altid gerne køre, men grænsen går for mig, når man ikke kan se noget. Jeg skal kunne se, hvor jeg kører. Hvis der holder en bil på langs, dør vi begge to. Sådan er det, siger Kevin Magnussen.

Den situation er opstået to gange på fire år på Spa-Francorchamps på Kemmel-langsiden efter Eau Rouge-Raidillon. Både i vådt og tørt føre.

- Når bilerne er tæt samlet, er der alt det her spray. Det er ikke, fordi det er for meget vand på banen til at køre. Vi kan godt køre der. Vi kan bare ikke se noget. Som i absolut intet.

Den manglende sigtbarhed er det helt store problem i moderne Formel 1, når det regner. Foto: Olivier Matthys/Ritzau Scanpix

- Du kan se lige så meget, hvis du lukker øjnene. Det er der, problemet er. Det er ikke, at det er for vådt til at styre bilen, men at du ikke kan se noget. Og det er farligt.

Du kan intet se

- Så må du bare køre efter forholdene?

- Efter forholdene? Du kan IKKE se noget. Og jeg er også pisseligeglad, hvad folk siger, siger Magnussen.

- Prøv at se her:

Han hiver mobilen frem og viser onboard-optagelser fra starten af Japans Grand Prix sidste år, hvor det var ved at gå helt galt, da Carlos Sainz kørte af, og Pierre Gasly næsten ramte en traktor.

Bilerne har ikke kørt ret længe, før man ikke kan se bremselygterne.

- Udsynet her er bedre, for kameraet sidder er højere oppe end os. Når man ikke kan se lygterne, aner du ikke, hvor du er.

Magnussen pointerer også, at det er svært at have regndæk, der passer til samtlige baner. Der er fem forskellige typer slicks, men kun et regndæk. Kravene til dækkene er ret forskellige i Monaco og på Suzuka.

I gamle dage

Til denne sæson er dækvarmere til regndækket tilmed droppet, som stiller ekstra krav til hurtigt at få det op i temperatur.

Haas-kollegaen Nico Hülkenberg nævner også problemet med akvaplaning.

- Sigtbarhed er mest i løbet. Akvaplaning kan selv være i træning. Hvis der er for meget vand, akvaplaner vi, og det er slut på sessionen, siger tyskeren.

Hvorfor kunne de så køre i gamle dage?

Dækkene var anderledes, og så var bilerne ikke de samme aerodynamiske monstre. Den moderne aerodynamik skaber spray i et helt andet omgang end tidligere.

Bilerne kan ikke køres langsomt. Det er ikke en Renault Clio. Hvis bremser og dækker ikke er varme, fungerer de ikke ...