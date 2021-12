Her skrider han fra podiet

Max Verstappen gad ikke fejre sin andenplads med de to Mercedes-kørere. Se episoden fra sejrsceremonien her

... så vi kan gemme denne artikel for dig.

Det eneste Max Verstappen har øje for er sejre og verdensmesterskabet.

For fire løb siden havde han direkte kurs mod titlen, men siden da har Lewis Hamilton halet helt ind på ham. Senest søndag da briten vandt i Saudi-Arabien efter et fuldstændigt vanvittigt løb, hvor de to rivaler blandt andet kolliderede undervejs.

Verstappen måtte nøjes med andenpladsen, mens Hamiltons teamkollega, Valtteri Bottas, nappede sidste podieplads med en overhaling lige inden stregen.

I slipstrømmen af løbet fulgte naturligvis sejrsceremonien på podiet. Her var det tydeligt, at Verstappen kun fejrer løbsejre.

Efter de alle tre havde modtaget sine trofæer, var det som altid tid til champagnesprøjt.

Den var Red Bull-manden imidlertid ikke med på. Han tog trofæet og champagneflasken i hånden og forlod så ellers podiet i raske skridt, mens Mercedes-teamet selv måtte lege med den boblende væske.

Se klippet øverst.

Hollænderen fejrer altså ikke en andenplads, må vi forstå. Screenshot: TV3 Sport

Sekvensen illustrerede til fulde den kolde luft, der aktuelt hersker mellem Max Verstappen og Lewis Hamilton.

Den er selvsagt blevet tilført et par minusgrader efter racet i Saudi-Arabien. Som TV3 Sports ekspertkommentator Tom Kristensen udlagde teksten:

- Der har ikke været nogen øjenkontakt. Det plejer der at være. Den har ikke været der i dag, lød det fra Kristensen, som heller ikke havde registreret et håndtryk mellem de to rivaler.

Med Hamiltons sejr er hans hjul side om side med Verstappens inden den afgørende finale søndag i Abu Dhabi.

Begge har 369,5 point...