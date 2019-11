Her vandt Kevin to gange i 2019

Lewis Hamilton scorede i Texas sit sjette verdensmesterskab, men han var ikke den eneste, som sikrede sig en titel på Circuit of the Americas.

Med to grandprixer igen kan ingen hente Carlos Sainz Jr. i Formel 1's B-klasse, hvor man glemmer alt om topteams og uddeler 25 point til første mand efter dem.

McLarens spanier er 'best of the rest' anno 2019 med Sergio Perez og teamkammeraten Lando Norris som de nærmeste forfølgere.

Sporten lider under dette fænomen, som er blevet værre i de senere år, hvor forskellen på de tre topteams og resten har vokset sig til ekstremer.

Samtidigt er Formel 1-biler driftsikre som aldrig før, hvilket umuliggør overraskelser.

Reelt konkurrerer Mercedes, Ferrari og Red Bull i samme kategori, mens resten kun kan snuse til top fem, hvis et løb udvikler sig ekstremt eller et topteam er involveret i ulykker.

Før denne weekends grandprix i Brasilien kan Carlos Sainz Jr. ikke længere hentes i Formel 1's B-klasse. Foto: Charles Coates/AFP/Ritzau Scanpix

Men i det mindste er kampen i B-klassen mere intens og varieret end forrest i feltet.

Sidste år løb Nico Hülkenberg med titlen efter med få løb igen at have ligget a point med Kevin Magnussen og Sergio Perez. Denne sæson er stabile Perez største udfordrer til de to McLaren.

Seks forskellige kørere har 'vundet' løb i klasse B.

Heriblandt Kevin Magnussen trods Haas' pauvre sæson og VF19'erens store problemer med farten under løb. I Australien og Spanien toppede han midterfeltet, hvilket ikke er lykkes endnu i år for sidste års vinder og snart forhenværende Formel 1-kører Nico Hülkenberg.

Årets hidtil 19 pole-positions fordeler sig på syv kørere. Her noterer Haas-duoen sig for to hver.

Begge kategorier domineres af Carlos Sainz med seks sejre og fem pole-positioner, men som stillingen nedenfor viser, har der været noget mere spænding undervejs sammenlignet med det rigtige mesterskab, som Lewis Hamilton hurtigt afgjorde.

Kevin Magnussen scorede pole i B-klassen i Monaco og Østrig (billedet). Foto: Haas F1 Team

Så kan man hævde, at kørerne uden for Mercedes, Ferrari og Red Bull bare skulle tage sig sammen og få noget mere ud af deres biler, hvilket er et argument, man kan støde på.

Virkeligheden er blot, at topholdenes biler er adskillige sekunder hurtigere pr. omgang.

Alexander Albon er et godt eksempel.

Som Toro Rosso-kører scorede han hverken sejre eller pole-positions i klasse B.

Som Red Bull-kører har han ikke været uden for top seks.

Eller Ferraris Charles Leclerc, som denne weekend har chancen for at sikre tredjepladsen i VM og med syv pole-positioner har scoret flere end nogen anden. Sidste år blev han 13'er og var 'best of the rest' en enkelt gang.

Når Formel 1 fra 2021 introducerer et budgetloft, er det netop i forsøg på at samle feltet og gøre mesterskabskampen mere uforudsigelig.