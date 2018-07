Herligt kedeligt: Superstart gav Kevin bonus

HUNGARORING (Ekstra Bladet): Herligt kedeligt, hvis man hedder Kevin Magnussen. Temmelig kedeligt, hvis man fulgte med på tv-skærmen.

I et udramatisk grandprix i Ungarn scorede Haas’ dansker en solid syvendeplads og seks point, mens teamkammeraten Romain Grosjean lige sneg et enkelt point hjem.

Dermed sluttede begge Haas-kørere i pointene for kun anden gang i denne sæson.

Lewis Hamilton sikrede sejren uden de store problemer. Teamkammeraten Valtteri Bottas stod for det eneste drama, da finnen mod slutningen begik en kørefejl og havde kontakt med Sebastian Vettel for siden at køre ind i Daniel Ricciardo - finnen fik efterfølgende ti sekunders straf og to hak i licensen.

Dermed går Haas F1 Team på sommerferie som nummer fem i konstruktør-VM og haler en smule ind på Renault.

Kevin Magnussen rykker forbi Fernando Alonso og frem på ottendepladsen i den individuelle stilling - og henter seks point på Nico Hülkenberg på syvendepladsen.

- Ikke dårligt. God måde at gå på sommerferie på. Ikke mindst til drengene i garagen, sagde Kevin Magnussen over radioen efter ternet flag.

Men der var nu ikke meget ‘suck my balls’ over dette års udgave af Ungarns Grand Prix.

På en bane som Hungaroring, hvor overhalinger er yderst sjældne, er starten den allerbedste mulighed.

Chancen udnyttede Kevin Magnussen til fulde.

Danskeren avancerede to placeringer forbi både Brendon Hartley (Toro Rosso) og Carlos Sainz (Renault) op til syvendepladsen.

Spanieren startede ellers femmer og kom fint ned mod første sving, men blev kompromitteret af angreb fra Max Verstappen (Red Bull), hvilket Magnussen udnyttede på fornem vis.

- Jeg får en nogenlunde start og kommer godt igennem første sving og får lagt mig godt i yderbanen, hvor jeg tager en Toro Rosso og vist også en Renault. Og holder den hjem, forklarer han til Ekstra Bladet efter det fra danskerens cockpit problemfrie løb.

- Vi havde ikke superfart på ultrasoft, men fik til gengæld dækket til at holde lang tid, siger han.

For Haas-teamkammeraten var starten diametralt modsat.

Romain Grosjean tabte to placeringer og brokkede sig over, hvordan Fernando Alonso opførte sig under starten, men det var nu ikke noget, som dommerne fandt værdigt at kigge nærmere på.

Red Bulls dårlige weekend fortsatte. Under normale forhold ville de have haft en chance for at vinde i Ungarn, men den chance smed de allerede i regnvejret i tidtagningen.

Foto: Andrej Isakovic/Ritzau Scanpix

Hvis der er en, som glæder sig til at få Honda-motor, er det Max Verstappen, som tidligt i løbet endnu en gang måtte udgå, fordi Renault-motoren ikke ville makke ret.

Til stor skuffelse for den orange hær, som havde henlagt en del af sommerferien til Ungarn.

Holdkammeraten Daniel Ricciardo reddede en fjerdeplads hjem efter teamets bommert under tidtagningen, som betød, at han startede 12’er.

Apropos Honda blev Pierre Gasly ‘best of the rest’ med en sjetteplads i sin Toro Rosso. Den blev grundlagt af en fornem kvalifikation under de ekstreme forhold, og franskmanden holdt fast med en god start på løbet.

Fernando Alonso fyldte 37 år søndag, og han kunne fejre den med en ottendeplads og fire point. Teamkammeraten Stoffel Vandoorne havde kurs mod sine første point siden Aserbajdsjan, men trængslerne forsatte for belgieren, der måtte udgå med en ødelagt gearkasse, hvilket forfremmede Romain Grosjean til pointene.

McLaren havde ellers været vakse med strategien og lå til dobbelt-point efter et langt første stint.

Franskmanden var pænt frustreret over at være hurtigere end både Sainz og Alonso foran ham, men på denne type bane var han prisgivet.

Under træning havde Mercedes deciderede problemer, men snuppede første startrække i den våde kval. Herfra udbyggede Lewis Hamilton sit forspring i VM-stillingen forholdsvist nemt med Sebastian Vettel og Kimi Räikkönen på de efterfølgende pladser.

