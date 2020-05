Historie floreret for evigt: Usandt

- Jeg kan afvise det, siger teamchef Cyril Abiteboul efter historier om, at Renault pønser på at trække sig fra Formel 1

Spørgsmålstegn har været sat ved især Haas-teamets samt Renaults fremtid i Formel 1 siden sidste år, hvilket i franskmændenes tilfælde kun er blevet forstærket af coronakrisen.

Bilsalget er stagneret, og industrien er som mange andre afhængige af økonomiske hjælpepakker.

Renault-teamchef Cyril Abiteboul er efterhånden ved at være træt af spørgsmål om historier, der hævder, at giganten forlader Formel 1.

- Jeg kan afvise det, siger Cyril Abiteteboul ifølge Autoweek.

- Men jeg er ikke sikker på, at det vil lukke for disse historier, for de har floreret for evigt.

Renault-bossen fortæller endda til Motorsport.com, at der kan komme noget godt ud af krisen. Blandt andet peger han på, at præmiepengene bliver fordelt bedre samt en budget-loft.

- Det er i mine øjne en meget bedre forretningsmodel, siger han.

- Vi har presset på for at nedtone det vanvittige udviklingrace, der har været inden i forhold til motoren, og det er helt sindssygt, hvad vi har brugt af penge på den del. Nu ændrer det sig endelig.

Renault er altså med - og på den lange bane.

Fabriksteamets manglende resultater og nederlag til kundeteamet McLaren i fjor i konstruktør-VM satte gang i spekulationerne. De blev forstærket af coronakrisen; ikke mindst fordi Renault også trak sig fra Formel 1 i kølvandet på finanskrisen for et årti siden.

Ifølge den anerkendte F1-journalist Joe Saward skyldes de seneste rygter den politiske situation i Frankrig, hvor staten ejer 15 procent af bilgiganten.

Renault mister Daniel Ricciardo til næste sæson og så under vinter testtest ikke ude til at være hurtigste midterhold - den ære tilfaldt Racing Point. Foto: Jan Sommer

I senere år har Renault rykket produktion til Tyrkiet, Slovenien og Algeriet. Franske politikere har på det seneste truet bilfirmaet, fordi de frygter, at det vil bruge krisen til at rykke endnu flere arbejdspladser ud af landet.

Både premierminister og finansminister har slået fast, at de vil kæde eventuelle lukninger sammen med de 5,5 milliarder euro i statsstøtte, som Renault har i udsigt. Det er blevet til historier om Formel 1-exit og truende konkurs.

Siden Renault i 2016 vendte tilbage som fabriksteam har de foretaget store investeringer i teamets hovedkvarter i Enstone uden for Oxford. Hvis eller når de trækker sig, vil de forsøge at sælge det. Man lukker ikke bare en operation af den størrelse.

Da man senest trak sig, var det gradvist, før teamet blev til Lotus fra 2012.

Indførslen af nye biler i 2022 og ikke mindst næste års budgetloft, som under coronapandemien er sænket til 145 millioner dollar, passer imidlertid godt til Renaults planer og økonomiske formåen.

