Historisk ændring i Formel 1

Der skal barberes i antallet af hyggelige weekendstunder for de kørere, som i næste sæson skal sidde bag rettet i bilerne i Formel 1-feltet.

Ejerne af Formel 1 har torsdag offentliggjort kalenderen for 2020-sæsonen, og den indeholder hele 22 grandprixer, som er det højeste antal nogensinde.

Det fremgår af hjemmesiden formula1.com. Den endelige godkendelse af løbskalenderen sker 4. oktober.

I denne sæson var kalenderen oppe på 21 grandprixer, men der kommer altså et ekstra til fra næste år.

Der vil være to nye løb i forhold til i år, hvor Vietnam bliver det 34. land gennem tiden til at lægge asfalt til motorsportens fuldblodsklasse.

Samtidig vender Zandvoort-banen i Holland tilbage på kalenderen efter mange års fravær, hvilket giver Max Verstappen-fansene i hjemlandet mulighed for at opleve Red Bull-køreren på hjemlig grund.

Artiklen fortsætter under billedet...

Kevin Magnussen i sin Formel 1-racer. Foto: Jan Sommer.

Til gengæld vil Tyskland forsvinde fra løbskalenderen, da løbet på den berømte Hockenheim-bane udgår.

2020-sæsonen markerer samtidig Formel 1's 70-års jubilæum, hvor den kompakte kalender betyder, at der syv gange vil blive kørt et grandprix i ugen efter et andet grandprix.

Som vanligt indledes sæsonen i Melbourne i Australien. Det sker 15. marts.

Det hele slutter i Abu Dhabi 29. november.

Formel 1-feltet er lige nu samlet på Spa-banen i Belgien, hvor der søndag skal køres sæsonens 13. grandprix.

Fredag køres første træning, lørdag er der kvalifikation, og søndag køres grandprixet.

