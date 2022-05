Historisk kval: Blændende af Kevin

MONTMELÓ (Ekstra Bladet): - Tro det eller ej; der er stadig masser af potentiale, der kan frigøres, sagde Haas-teamets chefingeniør til Ekstra Bladet, før det gik løs til Spaniens Grand Prix.

Noget tyder på, at japaneren ved, hvad han taler om.

For første gang i denne sæson og for første gang siden Brasiliens Grand Prix i 2019 lykkedes det begge Haas-kørere at kvalificere sig i top ti.

Kevin Magnussen kørte ottendehurtigste tid, en plads ringere end danskerens bedste på Circuit de Barcelona-Catalunya tilbage i 2018.

Mick Schumacher kvalificerede sig tier næsten 0,7 sekunder efter sin kollega.

Begge Haas nåede Q3 for første gang i årevis - og kvalifikationen var Schumachers bedste nogensinde. Foto: Tariq Mikkel Khan

Vel at mærke i en weekend, hvor en række teams har medbragt nærmest nye biler, og Haas som de eneste ikke har en eneste opgradering med.

For som Komatsu lovede, er der stadig potentiale i VF-22’eren.

Kevin Magnussens kæmpede igen med lidt teknisk problemer, da hans DRS-vinge ikke altid fungerede efter hensigten. Alligevel var han under to tiendedele af et sekund fra Lewis Hamiltons Mercedes og kun knap et sekund fra Sergio Pérez’ Red Bull.

Alfa Romeos Valtteri Bottas snuppede akkurat placeringen som syver og ‘best of the rest’ efter topholdene med sølle 74 tusindedele.

- Ham snupper du under starten i morgen, lød det opmuntrende fra teamchef Günther Steiner over radioen.

Max Verstappens Red Bull havde lidt motorproblemer, da det gjaldt, så Charles Leclerc kunne forholdsvis nemt snuppe endnu en pole-position.

Carlos Sainz starter treer i anden Ferrari, hvilket er spanierens bedste resultat i sit hjemland.

Opgraderinger har været det store tema i Spanien, men ikke alle virkede lige godt.

Der var problemer med DRS-vingen flere gange hos Kevin Magnussen. Foto: Tariq Mikkel Khan

Aston Martins spritnye såkaldte ‘grønne Red Bull’ var den store historie i optakten til weekenden, fordi den er mere eller mindre identisk med topteamets.

Men hverken Lance Stroll eller Sebastian Vettel kunne overføre hæderlig fart under træning til kvalifikationen. Begge røg ud i første kvalifikationsrunde (Q1) sammen Williams-duoen og hjemmebanehelten Fernando Alonso.

Alpines spanier blev ramt af trafik på sit afgørende forsøg.

McLaren meldte på forhånd ud, at deres omfattende opgraderinger kunne give op til et halvt sekund, men det var ikke til at få øje på.

Kun Daniel Ricciardo nåede ind i Q3 og var 0,6 sekunder langsommere end eksempelvis Magnussen. Lando Norros fik sin bedste tid slettet, fordi han var uden for banens hvide linjer.

