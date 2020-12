Historisk øjeblik hos Haas

ABU DHABI (Ekstra Bladet): Haas-teamets 100. grandprix i Formel 1 byder på milepæle ud over det sædvanlige.

Ikke mindst når to af Formel 1’s mest berømte efternavne sætter sig i bilen til fredagens første træning: Fittipaldi og Schumacher.

Ni verdensmesterskaber har de to familier til sammen og syv F1-kørere.

Otte kørere, hvis man inkluderer Pietro Fittipaldis onkel Max Papis, som er gift med Emerson Fittipaldis datter Tatiana.

Allerede der begynder Magnussens familietræ at se simpelt ud.

Mick Schumacher er naturligvis Michael Schumachers søn, hvis bror Ralf nåede 182 grandprixer (1997-2007).

Emerson Fittipaldi (1970-1980) vandt to VM-titler. Hans bror Wilson Fittipaldi Jr. kørte tre sæsoner (1972-1975); det samme gjorde Emersons nevø Christian Fittipaldi (1992-1994).

Nu er det blevet barnebarnet Pietros tur som afløser for Romain Grosjean efter franskmandens ulykke i Bahrain.

- Jeg havde ikke tænkt over det. Det er kun træning, men Fittipaldi og Schumacher i samme raceweekend, det er ret cool. Tænk hvis vi kørte sammen, det ville være et vildt team og temmelig fedt, må jeg sige, siger den amerikansk-fødte brasilianer.

Pietro Fittipaldi sidder i bilen i stedet for Romain Grosjean. Foto: Andy Hone/Haas F1 Team

Sidste weekend blev han kastet for løverne og nåede det ternede flag. Denne weekend ser han frem til med større overskud.

- Jeg er mere rolig. I det første løb prøvede jeg at tage det roligt, men der var meget at huske på forhånd, mange procedurer. Det fik fint, men før den første træning var jeg lidt anspændt. Det var ni måneder siden, jeg havde kørt i en racerbil. Derfra gik det fint, og jeg er bedre forberedt til min anden weekend. Jeg kan nyde det mere, siger han.

Kevin Magnussen prøver at hjælpe Haas’ tredjekører så meget som muligt.

- Det er en stor opgave. Han har været med teamet nogle år efterhånden, kender alle og har kørt bilen nogle gange. Procedurer og sproget med specielle navne på systemer kender han. Han har også kørt simulatoren, så han kender teamet, og på den måde giver det supergod mening, at det er ham, der afløser Romain, siger danskeren til Ekstra Bladet.

- Men han har ikke kørt ret meget i år, og jeg synes, han gjorde det helt vildt godt sidste weekend. Han kom hurtigt op i fart og var inden for et halvt sekund - i nogle sessions tre tiendedele. Det var en lille bane, så ikke så mange sving at gøre forskellen på, men jeg synes stadig, at han gjorde det godt.

Ny Haas-kører forarger med upassende video

Nu er det ikke sjovt længere...

- Det var helt klart at se, at han havde talent. Han har en god bil-kontrol og forstår sig på at køre stærkt. Men der er selvfølgelig også ting, han ikke kan endnu. Som at køre i tæt trafik, hvor bilen kører fuldstændigt anderledes. Når du har masser af biler foran dig, især når man ligger nede, hvor vi gør, kører den altså underligt. Det kan være svært at vænne sig til, siger Magnussen.

Foto: Charles Coates/Haas F1 Team

Pietro Fittipaldi har fordel af at have testet tidligere på Yas Marina Circuit for Haas, men der venter en større udfordring her - ikke mindst under kvalifikation. Det særlige layout i Bahrain havde effektivt blot fire sving, hvor banen på Yas Island er noget mere teknisk.

I Bahrain sluttede fire sekunder efter sin teamkammerat takket være en sen safetycar. Forinden var han sat bagerst med over et halvt minut.

Debriefing fra Sakhir: Detaljen, Haas-bossen fortier

Her er Kevins bødler: Legende-søn og slagsbror

Debriefing fra Bahrain: Kevins kattelem til F1