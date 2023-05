Historisk resultat: Heldet med Haas

MIAMI (Ekstra Bladet): En straf til Kevin Magnussen lurede efter den fantastiske fjerdeplads i kvalifikationen til Miamis Grand Prix, men i Haas-lejren var de aldrig nervøse.

De fik ret af en simpel grund.

Lewis Hamilton var lige ved at køre op bag i Kevin Magnussen under første kvalifikationsrunde (Q1), men det var mindst lige så meget britens egen skyld.

Haas’ dansker var ved at forberede sig til en hurtig omgang og havde en langsom bil foran sig, mens Lewis Hamilton var på vej i pit. Han kunne se Magnussen for enden af langsiden og kunne selv have undgået at komme så tæt på, vurderede stewards.

Dermed starter Kevin Magnussen i anden startrække i Miami bag Sergio Pérez (Red Bull) på pole, Fernando Alonso (Aston Martin) og Carlos Sainz (Ferrari).

Hos McLaren kvalificerede Magnussen sig også firer, men teknisk set er det et historisk resultat og teamets både bedste kvalifikation. Sidste år i Brasilien talte omgangen som pole-position, men kvalifikationen var selve sprintløbet.

Pole-position i fjor i Brasilien var noget særligt. Og Kevin Magnussen startede firer i Imola. Men begge var sprintweekender. Teknisk set er fjerdepladsen i Miami hans og Haas' bedste kvalifikation. Foto: Steven Tee/Haas F1 Team

Både Haas-garage og Kevin Magnussen var naturligvis lykkelige bagefter.

- Jeg er meget tilfreds med det. I USA, til Miamis Grand Prix, foran et hjemmepublikum, titelsponsor og andre partnere. Det er fantastisk at få sådan et resultat.

- Vi var lidt heldige med, at der kom et rødt flag. Men jeg kørte en rigtig god omgang på det første sæt. Endda et brugt sæt, sagde han.

Ligesom i Brasilien i fjor satte Magnussen tiden, da det gjaldt - i modsætning til eksempelvis Max Verstappen, som starter nier.

Alle skulle sætte en såkaldt ‘banker-omgang’ på brugte dæk, før det friske blev sat på. De tider kom til at stå, fordi Charles Leclerc satte sin Ferrari i væggen og afsluttede kvalifikationen, før nogen fik fuldført den sidste omgang.

I modsætning til Brasilien synes Haas mere konkurrencedygtige.

- Vi har set godt ud. Selvfølgelig tror jeg ikke, at vi er den fjerdehurtigst, men vi har set konkurrencedygtige ud. Faktisk, på ‘high fuel’ fredag så det meget godt ud.

- Vi var heldige til sidst med det røde flag, men vi har stadig vist god performance. Det var måske blevet til P6 eller P7 uden flaget.

Målet er først og fremmest point søndag.

- Det er let at blive revet med, når du er P4, men vi skal også forstå, at vi var lidt heldige. Men jeg tror, at vi har farten til top syv-otte med et godt løb. Men der er mange hurtige biler, og du skal stadig have et godt løb for at score point.

Der kommer hurtigere biler bagfra, så målet er først og fremmest et rent løb med point. Foto: Andy Hone/Haas F1 Team

Fra Nico Hülkenberg lød der roser:

- Kevin har gjort det godt hele weekenden, har følt sig tilpas og konverteret det. Fair play til ham. Godt arbejde.

Selv var han frustreret over sin 12. plads. Han fik ikke kørt en ren omgang, da det gjaldt.

- Det var meget mere i bilen. Min tid i Q2 var på et brugt sæt dæk, så jeg er meget frustreret. Vi skal se på, hvad der skete på den udomgang, og hvordan jeg endte i det rod med Fernando og Esteban. Det tabte jeg stort på.

- Jeg måtte nærmest parkere i sidste sving for at skabe et hul. Og der er noget med den her asfalt. Lige så snart du kører langsomt, samler du en masse skidt op, sagde tyskeren.

