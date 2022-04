Historisk resultat: Kevin stråler

Kevin Magnussen kørte fjerdebedste tid under tidtagningen og starter lørdagens sprintløb på Imola i anden startrække

IMOLA (Ekstra Bladet): Skiftende vejr giver et herligt krydderi til Formel 1, og fredagen før ‘Made in Italy’-grandprixet på ikoniske var ingen undtagelse.

Våd træning, tør start på tidtagningen og en våd afslutning giver en interessant til startrækkefølge lørdag til årets første sprint-kvalifikation, hvor der er i år er point på spil til de otte første.

Her starter Kevin Magnussen en fremragende nummer fire!

Det er Haas-teamets bedste resultat under tidtagning nogensinde og en tangering af danskerens bedste. Senest, han kørte fjerdebedste tid, var i 2014 i Tyskland som McLaren-kører.

Nu mudrer sprintkvalifikationen statistikkerne, men resultatet giver gode muligheder for point lørdag plus en god startposition til søndagens grandprix.

Haas var knap så hurtige, mens det var tørt, men nåede stadig Q3. Foto: Jan Sommer

Pole-position i den tricky session, hvor en række kørere crashede, og hvor Magnussen selv også måtte redde sin Haas-racer ud af en grusgrav, gik lidt overraskende til Max Verstappen.

Ferrari tegnede ellers hurtigst.

Lando Norris sneg sig ind i anden startrække sammen med Magnussen, mens Sergio Perez’ Red Bull er helt nede som syver.

Det er kun to pladser foran Sebastian Vettels Aston Martin, der på mirakuløs vis klarede sig i Q3!

Igen i år køres Formel 1-sprintløb om lørdagen, og det er ifølge Ekstra Bladets Formel 1-journalist Jonas Hüttel en kærkommen mulighed for ekstra point til Kevin Magnussen og Haas

Allerede første knockoutrunde bød på flere overraskelser. Begge Alpha Tauri røg lidt overraskende ud, og det samme gjorde Alpines Esteban Ocon med et bremseproblem.

Nummer sjok var imidlertid Alexander Albon, efter Williams-racerens bremser brød i brand for anden gang i denne sæson.

Imola var kun lige akkurat blevet tør nok til slicks, så med mere truende vejr tæt på banen hastede alle ud for at sætte en tid i Q2.

Ferraris Carlos Sainz var i gang med sin anden hurtige omgang, da spanieren pressede weekendens hidtil lart hurtigste bil unødigt og sendte den i væggen.

Mens der blev ryddet op, satte mere regn ind, så det crash afgjorde Q2.

Begge Mercedes røg ud, men de var nu i risiko for exit alligevel, mens Haas ærgrede sig over, at Mick Schumacher kun blev 12’er.

Tyskeren nåede ikke at sætte en konkurrencedygtig tid, før regnen satte ind, så han har stadig karrierens første Q3 til gode.

Schumacher var ellers flyvende under træning som femmer lige bag sin danske kollega.

Bremserne op i røg hos Williams endnu en gang. Foto: Jan Sommer

Men vejret giver flere store spørgsmål til resten af weekenden, hvor der forventes hovedsageligt tørt føre.

Bilerne er nu under parc fermér-regler og må ikke ændres.

De har kun trænet på regndæk og går derfor blindt ind til resten af weekenden, som formentlig afvikles udelukkende på slicks.

Både til sprintløb lørdag og selve grandprixet søndag.

Potentialet for overraskelser er der, især hvis nogle teams har ramt lidt skævt med det grundlæggende setup.

Kevin Magnussen var i strålende humør efter teamets bedste tidtagning nogensinde. Foto: Jan Sommer

Hvad går det egentlig ud på, når man taler om en Formel 1-bils setup. Bliv noget klogere her.