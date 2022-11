Historisk sensation: Udlandet måber over Kevin

Sensationelt, chokerende, historisk.

Reaktionerne er mange, og adjektiverne bliver vildere og vildere.

Kevin Magnussens pole-position går verden rundt, og det er ikke små ord, der bruges om danskerens præstation.

Kevin Magnussen kunne næsten ikke tro det. Det kunne de udenlandske medier heller ikke. Foto: Ricardo Moraes/Ritzau Scanpix

Historisk overraskelse

'Danskeren, der gjorde comeback i Formel 1 denne sæson efter et års fravær, tog sin og holdets første pole med en fremragende præstation på Interlagos', skriver BBC.

Og herfra bliver ordene kun vildere.

'Det var en fantastisk præstation af Magnussen og én, der vil gå over i historien som en af de største overraskelser i Formel 1 nogensinde'.

Andre medier gav den også gas:

Vanvittig overraskelse

På Sky Sports kalder de det en 'chok-pole' i mediets overskrift.

'Kevin Magnussen tager en utrolig første Formel 1-pole efter en vanvittigt spændende og våd kvalifikation', skriver de.

'De våde forhold sørgede for en vanvittig overraskelse'.

Annonce:

Sensations-pole

Overskriften siger det hele på Auto Motor und Sport: 'Magnussen med sensations-pole'.

'Man kan ikke opfinde sådanne historier. Sporten bliver nødt til at skrive dem. En Haas på pole-position. Hvem havde nogensinde troet det?', spørger de.

'Kevin Magnussen gjorde det muligt i São Paulos aftenmørke. Danskeren greb øjeblikket og sikrede sig sin første pole i Formel 1'.

Fair kamp

'Magnussen satte verdensmester Max Verstappen og alle de andre normale favoritter til vægs i en fair kamp på en lettere fugtig bane i starten af Q3, efter at han allerede have imponeret med syvendepladser i Q2 og Q1', skriver motorsportssitet The Race.

'Så smed George Russell sin Mercedes i gruset ved Descida do Lago og fremtvang et rødt flag. Herefter faldt regnen hårdere - og det skabte Magnussens forbavsende pole'.

Utroligt: Magnussen tog pole!

'Hvad var det?!'

Sådan starter den tyske avis Bild dens gennemgang af fredagens kval.

Annonce:

'Mick Schumacher satte den langsomste tid i kvalifikationen i Brasilien og starter sidst. Et kæmpe skridt tilbage for Schumi jr., der kæmper for en ny kontrakt.'

'Utroligt: Micks Haas-kollega, Kevin Magnussen, tog pole! Danskeren satte den hurtigste omgang i begyndelsen af Q3'.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Fik du læst?